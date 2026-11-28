Al centro, el presidente Luis Abinader y el ministro de Defensa, Carlos A. Fernández, junto a veteranos pensionados de las Fuerzas Armadas, en el marco de un almuerzo navideño celebrado este 28 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader anunció este sábado la reconstrucción y entrega de 100 viviendas amuebladas para militares en condición de retiro, cuyas casas estén en condiciones de vulnerabilidad.

Al compartir su tercer almuerzo con veteranos y pensionados de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas (JRFPFFAA), el mandatario instruyó iniciar de inmediato las coordinaciones junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived) para seleccionar a los primeros 100 beneficiarios.

De acuerdo con una nota informativa de la Presidencia, el jefe de Estado precisó que las viviendas serán reparadas o construidas nuevamente, según sea necesario, y entregadas en 2027 con todos sus enseres.

Dijo que la iniciativa se integrará al programa gubernamental Dominicana se Reconstruye, a través del cual el Poder Ejecutivo ha intervenido y levantado más de 60,000 viviendas en situación crítica durante los últimos seis años de gestión, según las autoridades.

Bonos navideños para pensionados

Como parte de las iniciativas en beneficio de los retirados, el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, anunció la acreditación del "Saludito Militar Navideño", consistente en un bono de 5,000 pesos para los 32,565 pensionados de las Fuerzas Armadas, así como la entrega de la "Brisita Navideña", un aporte adicional de 1,500 pesos, destinado a contribuir con el bienestar y la alegría de las familias militares durante las festividades.

El teniente general informó que, a partir del lunes 30 de noviembre, el Ministerio de Defensa, a través del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issffaa), iniciará el desembolso de 500 millones de pesos por concepto de sueldo por año, en beneficio de los militares retirados a partir del primero de marzo de 2026, destacando que con este pago la institución quedará al día con dicho compromiso y mantendrá todos sus planes al corriente.

Asimismo, anunció el desembolso de 33 millones de pesos para cubrir las solicitudes de retroactivos pendientes en la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Fernández Onofre también destacó el remozamiento integral del Hogar de Adultos Mayores de las Fuerzas Armadas, dispuesto por el presidente Abinader, que contempla habitaciones climatizadas, baños con agua caliente, nuevo mobiliario, televisores, gimnasio para terapias, comedor y otras áreas destinadas a garantizar una atención especializada y una mejor calidad de vida a los militares retirados que requieran acompañamiento durante su vejez.

Un tiempo de unión

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Familia y de cara a las festividades navideñas y de fin de año, el presidente exhortó a los presentes a priorizar la unión con sus seres queridos y compañeros de armas.

En sus palabras, recordó una enseñanza de su abuela paterna sobre la importancia de compartir en los buenos momentos y deseó salud, prudencia y prosperidad a los veteranos y sus familias para el año 2027.

Concluidas sus palabras, el mandatario, junto al ministro de Defensa y al presidente de la Junta de Retiro, Pablo Roberto Jiménez Sánchez, procedió a la entrega de cuatro casas completamente remozadas y amuebladas a las familias Novas Gómez Nova, Javier Angulo, Marmolejo Colón y Martínez Mariñez.

Reconocimiento a servicio a la patria

Abinader expresó el agradecimiento del Estado dominicano hacia los militares retirados por las décadas de servicio en defensa de la soberanía y la paz nacional.

El mandatario repasó medidas ejecutadas desde el inicio de su administración, destacando la inclusión de los pensionados en el plan máximo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) desde 2021 para garantizar su cobertura médica en la etapa de mayor necesidad.

Adelantó que mantiene conversaciones permanentes con el ministro de Defensa para aplicar nuevas disposiciones el próximo año que continúen fortaleciendo el bienestar socioeconómico tanto de los militares activos como de los retirados, a pesar de las fluctuaciones e incertidumbres económicas globales, como la volatilidad en los precios internacionales de los combustibles.

Fernández Onofre, resaltó la importancia de preservar los vínculos entre los militares activos y retirados, destacando que la experiencia, las enseñanzas y los valores de los veteranos constituyen un legado invaluable para las nuevas generaciones.

También afirmó que el retiro administrativo pone fin a una etapa del servicio activo, pero no al compromiso con la patria ni al sentido de pertenencia a la gran familia militar.

En la actividad participaron los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Delio Buenaventura Colón Rosario; para Asuntos Navales y Costeros, Agustín Alberto Morillo Rodríguez; y para Asuntos Aéreos y Espaciales, Carlos R. Febrillet Rodríguez.

También participaron los comandantes generales del Ejército de República Dominicana (ERD), mayor general Jimmy Arias Grullón; de la Armada de República Dominicana (ARD), vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; y de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), mayor general piloto Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo.

Leer más Abinader inaugura Villa Navidad 2026 con llamado a disfrutar en familia