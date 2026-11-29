El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el lanzamiento oficial de la Brisita Navideña 2026, durante un acto celebrado en el polideportivo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, donde anunció el inicio de la entrega del Bono Navideño de RD$1,500 para las familias dominicanas que más lo necesitan.

"Esto lo hacemos todos los años, y hay que celebrarlo y hay que anunciarlo cada año, porque es una ayuda esencial del Gobierno dominicano, para los que más lo necesitan, según los indicadores económicos y sociales", expresó.

Durante su intervención, Abinader aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de Navidad al pueblo dominicano, al que exhortó a vivir estas festividades en un ambiente de paz, armonía y prudencia, compartiendo en familia.

"Desearle paz, desearle salud sobre todo y desearle éxitos", manifestó el presidente, quien exhortó a las familias a reunirse, recordar los buenos momentos y mirar el próximo año con esperanza. ¡Feliz Navidad y que desde ya se empiecen a realizar las transferencias a todos los dominicanos y dominicanas que lo necesitan y que les va a ayudar a pasar la Navidad con mayor dignidad!", expresó.

Inicio de entrega

La actividad se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país, con la participación de la vicepresidenta Raquel Peña en Santiago, la primera dama Raquel Arbaje en el Distrito Nacional y funcionarios del Gobierno, quienes encabezan los actos en otras provincias y municipios para dar inicio a la distribución del Bono Navideño.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/whatsapp-image-2026-11-29-at-20219-pm-1-faea6a24.jpeg El presidente Luis Abinader saluda a los asistentes durante el lanzamiento oficial de la Brisita Navideña 2026, celebrado en Las Caobas, Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

El mandatario informó que, al concluir sus palabras, comenzarán las transferencias a más de 1.4 millones de personas de menores ingresos, especialmente beneficiarios del programa Aliméntate y de otras iniciativas de Supérate.

Beneficiarios y montos

Bono Navideño beneficiará a más de 2.7 millones

La Brisita Navideña contempla beneficiar a 2,753,781 personas con bonos de RD$1,500, para una inversión aproximada de RD$4,130.7 millones.

De ese total, 1,433,781 beneficiarios recibirán el aporte mediante transferencias bancarias, mientras que 1,320,000 tarjetas físicas serán distribuidas a través de organizaciones comunitarias, juntas de vecinos, iglesias y gobiernos locales.

La iniciativa forma parte de un conjunto de programas sociales que el Gobierno desarrollará durante las festividades navideñas, entre ellos Navidad 360, que contempla la distribución de más de 15 millones de raciones alimenticias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/whatsapp-image-2026-11-29-at-20236-pm-f0db93ac.jpeg Asistentes reciben alimentos durante la actividad encabezada por el presidente Luis Abinader con motivo del lanzamiento de la Brisita Navideña 2026, en el polideportivo de Las Caobas, Santo Domingo Oeste (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/whatsapp-image-2026-11-29-at-20233-pm-170017f5.jpeg El presidente Luis Abinader comparte con representantes comunitarios durante la actividad de lanzamiento de la Brisita Navideña 2026, en Las Caobas, Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ ›

También se realizarán ferias y mercados populares a través del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), así como actividades culturales y espectáculos gratuitos en distintos puntos del país.

La Brisita Navideña incluye, además, facilidades aduaneras para los dominicanos residentes en el exterior, quienes podrán ingresar artículos para regalos y uso personal por un monto de hasta US$5,500, conforme a los requisitos establecidos.