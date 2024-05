JCE oficializa diputados representantes de la comunidad dominicana en el exterior

La Junta Central Electoral (JCE) emitió este viernes la resolución 45-2024, en la que declara a los diputados electos como representantes de la comunicad dominicana en el exterior.

Los victoriosos son todos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados. Estos son: en la circunscripción 1 ganaron Kenia Bidó Parra, Cirilo Moronta Then. Estos representarán dominicanos residentes en New York, New Jersey, Boston, Providence, Filadelfia, Washington, California, en Estados Unidos; así como por Montreal y Toronto, en Canadá.

En la circunscripción 2 ganaron Adelis de Jesús Olivares y Edward Cruz Asunción, quienes son de las delegados de Miami y Orlando, en EE. UU.; así como por Puerto Rico, Panamá, Chile, Venezuela, islas de San Martín y Curazao.

Y, en la 3 ganaron Julio César López y Angelina Novas Sierra, representantes de Madrid, Barcelona y Valencia, en España; y por Holanda, Zúrich y Milano.

El PRM se impuso

En los comicios del 19 de mayo, de los 190 legisladores que conforman la Cámara de Diputados, 146 son del PRM y aliados, 27 de la Fuerza del Pueblo y aliados, 12 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados y, uno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).