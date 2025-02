Unas 16 empresas nacionales e internacionales compiten para ganar la licitación que lleva a cabo la Junta Central Electoral (JCE) para suplir los equipos, materiales y servicios para imprimir la nueva cédula de identidad y electoral, por un monto de 2,081.6 millones de pesos.

El Comité de Compras y Contrataciones de la entidad realizó la mañana de este martes un acto para la recepción y comprobación de la documentación requerida a los oferentes, así como las propuestas técnicas y económicas. También presentaron las muestras de las tarjetas y equipos que serían utilizados en la emisión del documento de identidad.

Las informaciones entregadas serán analizadas por la institución y su contenido se mantiene en privado.

Aunque inicialmente la JCE tenía una lista de 19 empresas aspirantes, tres no se presentaron este martes, por lo que quedaron descalificadas.

Entre las descalificadas figura Dekolor, vinculada a Jochy Gómez, que fue señalada por haber sido fiadora solidaria de la empresa Transcore Latam. Esta última está envuelta en un caso judicial por supuestas irregularidades en la adjudicación del contrato del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Dekolor ganó la licitación celebrada por el Intrant en el 2005 para la emisión de licencias de conducir.

Sobre las empresas participantes

Todas las compañías que hoy presentaron sus propuestas se asociaron en tres consorcios: EMDOC, ID SECURE IDS Y CÉDULAS 4.0 RD.

EMDOC comprende a Iqtek Solutions, GSI International INC, Veridos Mhb, Muhlbauer y Ultra Tech.

ID SECURE IDS agrupa a Toppan Security (Antiguo HID Global CID SAS), Midas Dominicana, Litho Formas, Ixla, Magallanes Media.

CÉDULA 4.0 RD está conformada por Copy Solutions International CSI, Get Group, Get Group Latam, Selp, Get International FZCO y Global Enterptise Technology Corp.

Lo que sigue

La prueba de concepto será realizada a partir del 19 de marzo en los lugares que indiquen los oferentes. Le seguirán otros pasos hasta la selección y anuncio del ganador.

El llamado para el proceso de compra fue publicada en los periódicos internacionales El País, en España, y el New York Post, en Estados Unidos.

Los interesados formularon 458 preguntas técnicas, jurídicas y administrativas que fueron respondidas por los departamentos correspondientes de la JCE.