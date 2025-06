La experiencia internacional y local compiten para imprimir la nueva cédula

Dieciséis empresas, la mayoría extranjeras, pusieron en las manos de la Junta Central Electoral (JCE) las pruebas de su experiencia previa en el servicio de impresión de documentos de identidad en países de todo el mundo, como parte de la competencia por el contrato milmillonario para imprimir la nueva cédula dominicana.

Entre ellas hay compañías que han desempeñado con éxito esta tarea en naciones enteras, incluida la misma que estuvo a cargo por 11 años de la emisión de la actual cédula.

Tres son de origen dominicano y el resto es capital externo proveniente de Alemania, Panamá, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Francia, Argentina, México e Italia.

Están agrupadas en tres consorcios -Emdoc, Idsecure Ids y Cédula 4.0 RD- en conjuntos de cinco y seis. En cada uno de ellos hay una empresa dominicana, la cual asume el liderazgo de la sociedad en dos casos.

Cédula 4.0 RD es liderado por Copy Solutions Internacional, la cual mantuvo un contrato con la JCE desde el 26 de diciembre del 2013 hasta la misma fecha del 2024 para suministrar los más de 14 millones de plásticos (PVCPET) y 300 equipos de impresión Toppan usados para el carné de identidad que todavía usan los dominicanos.

Además, provee impresoras al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a Edenorte y a la Cámara de Diputados.

Cédula 4.0 RD está integrado también por Get Secure ID Corp, Get Global Enterprise Technologies Corp., Get International FZCO, Get Group Latin America y Selt.

Get Global Enterprise estuvo a cargo de las licencias de conducir digitales de Utah, Estados Unidos; Get International FZCO produjo el pasaporte digital de salud de Egipto, y Get Secure ID participó en la emisión de la licencia de conducir digital de Ecuador.

Emdoc

El consorcio Emdoc está integrado por las panameñas GSI Internacional, que lidera el bloque, y Ultra Tech. Además, por la criolla IQtek Solutions y las alemanas Veridos GmbH y Muhlbauer ID Services GmbH.

El binomio GSI-Veridos ganó un contrato por nueve millones de dólares en Costa Rica para emitir un millón de pasaportes biométricos de policarbonato y suplir los materiales y equipos de impresión, según consta en una carta sellada por la Dirección General de Migración y Extranjería de esa nación de Centroamérica.

Bangladesh confirió a Veridos GmbH la responsabilidad de hacer la transición de pasaportes legibles por máquina a pasaportes electrónicos por un término de 13 millones de unidades desde el 2020 hasta el 2024.

IQTEK Solutions ha ganado tres licitaciones para dar soporte y mantenimiento a la central telefónica y a las soluciones informáticas del Ministerio de Hacienda, de acuerdo a lo remitido por ese órgano estatal.

ID Services GmbH está a cargo actualmente del suministro de tarjetas de identificación electrónica en policarbonato, de las impresoras y de la integración de sistemas para el proyecto de identificación electrónica del estado europeo de Montenegro.

En El Salvador, obtuvo el contrato para la modernización del actual sistema de emisión de documentos de identidad y de los documentos de identidad móviles desde julio del 2021, además de la aplicación y mantenimiento del sistema informático.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) de España certificó haber utilizado tecnología y maquinaria de alta gama de Mühlbauer para la producción y personalización de DNI electrónicos.

"A partir de 2006, los DNI españoles se empezaron a personalizar con equipos de Mühlbauer. Mühlbauer entregó desde 2006 la cantidad de 324 máquinas de sobremesa de personalización de tarjetas de identificación", reza el documento que reposa en los legajos de la JCE.

Mühlbauer ID Services GmbH fue también el contratista principal del "Registro Nacional de las Personas" (RENAP) de Guatemala para fabricar seis millones de documentos personales de identidad entre 2019 y 2024.

Esta compañía ganó una licitación en Mozambique de 92 millones de dólares para implementar un sistema de gestión de fronteras y producir documentos de identidad, pasaportes, documentos de viaje y visados.

Idsecure IDS

Este consorcio está liderado por Midas Dominicana y lo completan la argentina Magallanes Media, la francesa Toppan Security, la mexicana Litho Formas y la italiana Ixla.

Midas Dominicana provee, opera y da mantenimiento a la solución tecnológica del Sistema de gestión automatizado de cobro de servicios a los clientes de Edenorte para la red de puntos de pago en el territorio nacional.

Magallanes Media estuvo aliada a HID Global Cid en la prestación del servicio tecnológico que usa el estado argentino para emitir la cédula nacional de identidad móvil denominada Smart DNI, que se aloja en la aplicación gubernamental llamada "MiArgentina".

Además, proveen la tecnología PKI de firma digital y PKI para documentos de viaje de esa nación suramericana.

La Infraestructura de Clave Pública (PKI) es un sistema criptográfico que permite la creación, gestión y verificación de certificados digitales.

Toppan Security, anteriormente conocida como HID Global CID, suministró a Kazajstán los componentes de las tarjetas de identificación digitales, incluyendo el chip y el "inlay" de policarbonato.

Adicionalmente, instaló y configuró 16 máquinas de personalización para los pasaportes electrónicos y los documentos nacionales de identidad electrónicos de doble interfaz.

En Filipinas, implementa un kit de desarrollo de software de identificación móvil y brindó capacitación para su instalación, operación y uso.

Litho Formas firmó varios contratos con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para el suministro de tarjetas de identidad electrónicas de policarbonato y PVC.

Ixla produce las máquinas de grabado láser que se usan para la personalización de pasaportes electrónicos de policarbonato (e-Passports) del Servicio de Inmigración de Nigeria (NIS).

Sus equipos también han sido usados para imprimir las cédulas de identidad de Perú, Baréin, Azerbaiyán, Colombia, Mali y España.