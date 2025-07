La Junta Central Electoral (JCE) abrirá el 7 de agosto el sobre B que contiene la propuesta económica del Consorcio Emdoc, único que fue habilitado para este fin por cumplir todos los requisitos técnicos en la licitación internacional para la impresión de una nueva cédula de identidad y electoral.

Después de evaluar los aspectos tecnológicos, a la entidad sólo le falta ponderar la propuesta económica para adjudicar el contrato, a menos que declare el proceso desierto.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/23/whatsapp-image-2025-07-23-at-184811-571af32c.jpeg Este es el modelo para la nueva cédula que presentó el Consorcio Emdoc durante la prueba de concepto. (FUENTE EXTERNA)

En el cronograma inicial de la licitación se pautó el "acto de adjudicación" para siete días después de la apertura del sobre B. De cumplirse este plazo, el anuncio se haría a mediados de agosto y la JCE tendría un pequeño margen para cumplir si meta de comenzar la cedulación en el presente año.

En el Informe final de evaluación técnica que preparó la Comisión de Asesoría y Asistencia Técnica de la JCE se presentó el grado de cumplimiento de cada participante y los modelos que propusieron para el nuevo documento de identidad que portarán los dominicanos.

Otros oferentes

A partir de este reporte, el Comité de Compras y Contrataciones de la JCE decidió en su reunión del 15 de julio declarar al Consorcio ID Secure IDS como "oferente inhabilitado para la apertura de la propuesta económica por no cumplir con los ítems I y II, así como no superar la prueba de concepto".

La misma suerte corrió el Consorcio Cédula 4.0 RD "por no cumplir el ítem II y no superar la prueba de concepto".

Por el contrario, el Consorcio Emdoc fue habilitado "por haber cumplido con los requisitos obligatorios, aspectos técnicos y prueba de concepto y alcanzar 59 de 70 puntos", cuando la calificación menor admitida era de 50.

"ID Secure IDS presentó cuatro incumplimientos técnicos vinculados a un mismo elemento crítico: el efecto óptico CLI/MLI ofertado como medida obligatoria de seguridad visual de nivel 1".

En tanto que Cédula 4.0 RD presentó dos fallas: la impresora GET CLM600 no operó de forma autónoma y el módulo utilizado no fue acreditado como fabricado por un integrante del grupo.

El consorcio Emdoc está integrado por las panameñas GSI Internacional, que lidera el bloque, y Ultra Tech. Además, por la criolla IQtek Solutions y las alemanas Veridos GmbH y Muhlbauer ID Services GmbH.

Veridos tiene experiencia en la impresión de un millón de pasaportes biométricos de policarbonato en Costa Rica y la implementación de 13 millones de pasaportes electrónicos en Bangladesh.

ID Services GmbH ha desarrollado proyectos de identificación electrónica en países como Montenegro y El Salvador, donde ha estado a cargo del suministro de tarjetas, modernización de sistemas, integración tecnológica y mantenimiento de plataformas de identidad.

Mühlbauer ID Services GmbH ha participado en la emisión de documentos de identidad en España, Guatemala y Mozambique, proveyendo equipos de personalización, fabricando millones de documentos y ejecutando sistemas de gestión fronteriza e identificación.