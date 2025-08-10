La JCE impulsará renovación masiva de cédulas por RD$6,000 millones; expertos cuestionan facultades

La JCE recibe las propuestas técnicas de los oferentes en la licitación para renovar la cédula. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La renovación masiva de la cédula de identidad y electoral dispuesta por la Junta Central Electoral, con un costo estimado de RD$ 6,000 millones, ha reabierto el debate sobre el alcance de sus competencias, la vigencia del documento y el uso de recursos públicos.

Las dudas vienen desde 2014 cuando la JCE dispuso expedir cédulas con fecha de vencimiento en el 2024, en una interpretación errónea de la ley que estatuía diez años de caducidad pero no la imposibilidad de renovación.

Continuaron con la Resolución No. 15/2022, aprobada por el Pleno del organismo, que dispuso que la cédula actual mantendría su validez hasta las elecciones municipales, congresuales y presidenciales de 2024 y, al mismo tiempo, dejó instituido el proyecto para cambiar el formato y el plástico del documento.

El punto controversial de la resolución del 2022 que introduce la nueva cédula es este considerando:

“Que, si bien es cierto que, los efectos de la Ley Núm. 8-92, modificada por la Ley Núm. 26-01, han desaparecido, en virtud de la derogación que se produjo de ambas leyes por la entrada en vigencia de la actual Ley Núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, específicamente en cuanto al plazo de vigencia de los diez (10) al que se encontraba sujeta la Cédula de Identidad y Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral, considera necesario, adoptar las previsiones de lugar, a los fines de disipar cualquier duda en la población respecto a la vigencia del actual formato y plástico de la Cédula de Identidad y Electoral.”

Ese considerando deja claro que la JCE interpretó que, con la entrada en vigor de la Ley 15-19 reemplazada por la 20-23, desapareció el artículo que fijaba legalmente la vigencia de diez años para la cédula, contenido en la derogada Ley 8-92 y su modificación 26-01.

En la práctica, esto implica que un ciudadano que obtuvo su documento en 2019, por ejemplo, lo ha visto caducar en cinco años, no en diez como establecía la ley vigente en ese entonces.

Facultades en debate

El artículo 20, numeral 12 de la Ley 20-23, faculta a la JCE a modificar, mediante resolución, el diseño, formato y contenido de la cédula, pero no le otorga expresamente la potestad de fijar o acortar plazos de vigencia, como tampoco lo hacía la legislación que deroga.

El artículo 6 de la Constitución establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, suprema y norma fundamental, y al imperio de la ley”.

Esto significa, según juristas consultados, que una resolución administrativa no puede modificar derechos o plazos previamente establecidos por ley.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/imagen-cedula-a69724c6.jpg Cédulas emitidas con el rediseño establecido a partir del año 2014 por la JCE.

Derechos adquiridos y confianza legítima

Quienes recibieron su cédula bajo el régimen anterior lo hicieron con la expectativa de que tendría una vigencia de diez años, tal como indicaba la ley que la Junta entiende derogada y que inobservó en 2014.

Aunque se acepte que esa disposición fue eliminada, principios como la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos (artículo 110 de la Constitución) y la confianza legítima -reconocida por el Tribunal Constitucional en sentencias como la TC/0168/13 y la TC/0441/15- obligan a que los cambios respeten las expectativas razonables de los ciudadanos.

Para los expertos, una modificación que acorte de hecho la validez de millones de cédulas podría interpretarse como una afectación a derechos adquiridos, especialmente si no se acredita una causa de seguridad documentaria o tecnológica que lo justifique.

Según la JCE, actualmente hay 8,075,894 ciudadanos cedulados.

La propia Resolución 15/2022 garantizó que la cédula serviría para identificación y voto durante todo 2024 y que solo después de las elecciones se pondría en marcha el proceso de renovación. Otra resolución, la 49-2024, deja en vigencia la cédula ya caducada “hasta tanto se concluya el proceso de sustitución de las mismas en fecha que será anunciada por la Junta Central Electoral”.

Comparación internacional

En Colombia, el Consejo de Estado de Colombia rechazó una decisión similar a la tomada por la JCE al estatuir que homologar documentos no justifica desconocer el plazo de validez otorgado por la ley a cada titular.

En la práctica, no hay precedentes recientes en otros países de una renovación total de documentos de identidad sin que medie una causa grave de seguridad nacional o tecnológica claramente probada.

Impacto presupuestario y logístico

El costo estimado de más de RD$ 6,000 millones supone una inversión pública significativa.

A ello se suma el reto de renovar millones de documentos en un período corto, lo que, de no planificarse cuidadosamente, podría generar aglomeraciones, retrasos y riesgos de dejar a ciudadanos sin identificación vigente. El concurso para la nueva cédula ha enfrentado tropiezos legales por una impugnación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/10/imagen-entrega-de-la-nueva-ced-992788-f3176d41.jpg Joven renueva su cédula en el 2014.

El antecedente del 2014 En el 2014, la JCE también decidió una renovación masiva de la cédula, sin observar el plazo de 10 años que establecía la Ley 26-01, vigente en ese momento. El proceso costó cerca de 17 millones de dólares y fue aprobado por la mayoría del Pleno: Roberto Rosario, entonces presidente, y los miembros titulares Rosario Graciano de los Santos y César Francisco Féliz Féliz. Los entonces magistrados Eddy Olivares y José Ángel Aquino se opusieron. Olivares presentó una instancia contra la compra de equipos para imprimir el nuevo carné, después de que la JCE declarara la caducidad universal de todas las cédulas a partir del 10 de enero de 2015. El hoy ministro de Trabajo argumentó que la vigencia de 10 años establecida por ley no podía ser modificada por una decisión administrativa, en aplicación del principio de jerarquía de las leyes sobre las normas reglamentarias."Nadie ha cuestionado la conveniencia ni la facultad que tiene la JCE para cambiar el diseño de la cédula cada vez que lo considere… Lo cuestionable es que no se hiciera respetando la fecha de vencimiento de los ciudadanos, como se ha hecho en otros países", declaró en ese momento.

JCE ve la nueva cédula como un proyecto de Estado La Junta Central Electoral (JCE) anunció un ambicioso plan para renovar la cédula de identidad y electoral, un proceso que la institución califica como “proyecto de Estado” por su impacto en la soberanía, la seguridad y el sistema democrático. La iniciativa, según el organismo, se ejecutará en estricto apego a la ley, con altos estándares de transparencia, y contempla un documento más seguro, moderno y con vigencia superior a diez años. Fundamentos legales y técnicos El organismo recuerda que la cédula vigente, emitida en 2014, tiene una validez de diez años según la ley, por lo que caduca en 2024. El organismo recuerda que la cédula vigente, emitida en 2014, tiene una validez de diez años según la ley, por lo que caduca en 2024. El Pleno de la JCE ampara el cambio en el artículo 20, numeral 12, de la Ley 20-23, que le otorga facultad para modificar diseño, formato y contenido del documento. Además, argumenta que las amenazas crecientes de ciberdelincuencia, suplantaciones y falsificaciones obligan a reforzar la seguridad. Nueva tecnología y características La nueva cédula se fabricará en policarbonato con grabado láser, chip seguro y código QR. Incorporará datos personales y biométricos cifrados, protección contra clonación y protocolos de comunicación seguros.