Abinader dice está dispuesto a que haya un consenso ante dudas por costo de nueva cédula

Formato de cédula propuesto por el consorcio Emdoc, único que cumplió los requisitos en la licitación para imprimir la nueva cédula. ( ARCHIVO )

El presidente Luis Abinader se refirió este lunes a las dudas surgidas en torno al proceso de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, en cuyo proceso el Gobierno ha decidido invertir 6,000 millones de pesos para dicha renovación.

El mandatario fue cuestionado en La Semanal con la Prensa con esta pregunta: "Dadas las necesidades que tiene el país, y ante las dudas sobre el proceso de emisión de la nueva cédula, ¿qué opinión tiene usted sobre destinar 6 mil millones de pesos para cambiarla?".

Abinader recordó que la Junta Central Electoral (JCE) es un poder independiente del Estado, y señaló que la decisión sobre este tema debe ser tomada de forma consensuada.

"La Junta Central Electoral es otro poder del Estado, y eso fue aprobado por todos los sectores. Por lo tanto, cuando se trata de temas de la Junta, eso debe ser decidido por todos los sectores, especialmente los políticos", indicó Abinader.

Agregó que está a disposición de que haya un consenso en ese sentido.

Razones de la renovación

La JCE ha argumentado que el objetivo principal del cambio es mejorar la seguridad y fiabilidad del documento de identidad nacional. Asegura que el nuevo plástico va a contener una serie de elementos que la harán más difícil de falsificar y la vincularán a otras tecnologías.

Un informe rendido por la Dirección Nacional de Cedulación a los partidos políticos en 2024 indicaba que la tarjeta actual tiene deficiencias tales como la facilidad con que puede ser alterada y su vulnerabilidad frente a la humedad y el desgaste.

Además, su imagen puede simularse con impresoras convencionales que se venden en el mercado y las fotografías tienen un fondo oscuro, contrario a las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

Características del nuevo plástico Los nuevos carnés estarían hechos de policarbonato, con un chip sin contacto, funcionalidad de documento de viaje electrónico y firma electrónica en identificación ciudadana. Contaría con una serie de características de seguridad en tres niveles. Las del primero serán visibles al ojo humano, las del segundo podrán detectarse con instrumentos como lupas y lámparas de luz, y las del tercer grupo sólo se podrán verificar en laboratorios.