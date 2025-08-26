La JCE y el Gobierno buscan asegurar fondos para imprimir la nueva cédula

La Junta Central Electoral dice que tiene en su presupuesto el avance del contrato. ( DIARIO LIBRE )

El consultor jurídico de la Junta Central Electoral (JCE), Denny Díaz Mordán, aseguró ayer que esa entidad tiene en su presupuesto los fondos para pagar el avance del 20 % del contrato para imprimir la nueva cédula de identidad y electoral y que el pleno se reunirá con el presidente Luis Abinader en los próximos días para acordar la asignación del resto en 2026.

El abogado respondió a la inquietud sobre la disponibilidad de recursos para este programa en vista de que no fue incluido en el presupuesto del 2025 ni en el del 2024, cuando se proyectó comenzarlo inicialmente.

Díaz manifestó que la JCE tiene la libertad financiera, por ser un órgano constitucional autónomo, para mover internamente sus fondos y cruzarlos de una partida a otra sin ningún problema, lo cual hará para cumplir con el avance del 20 % del contrato.

"En el presupuesto de este año la JCE tiene los 600 y tantos millones de pesos que equivalen al 20 % de la contratación para ser erogados al momento de la firma del contrato. El pago subsiguiente el pleno de la JCE lo va a ir recibiendo", precisó.

Adelantó que en los próximos días el presidente Luis Abinader se va a reunir con los miembros de la JCE para conversar sobre el avance de los fondos que faltaría y que serán cargados al presupuesto del año próximo (2026).

Comienzo

La renovación del carné de identidad comenzará para el público general en enero de 2026 y terminará en diciembre de ese año. Entre octubre y diciembre de este 2025 lo que harán es un plan piloto.

La JCE adjudicó el domingo al consorcio Emdoc el contrato para suplir los materiales y equipos que se utilizarán en el proyecto de renovación.