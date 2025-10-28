La JCE reafirma que solo la cédula es válida para votar en las elecciones

El pleno Junta Central Electoral (JCE) expresó este martes su rechazo "radical" al uso de cualquier documento distinto a la cédula de identidad y electoral como medio para ejercer el derecho al voto.

"La cédula de identidad y electoral es el único documento mencionado constitucionalmente y habilitado para que los ciudadanos puedan votar en las elecciones nacionales, tanto en el país como en el exterior", declaró el presidente del órgano, Román Andrés Jáquez Liranzo.

"Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo, la JCE se opone radicalmente al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto. Es el único documento mencionado constitucionalmente, no se puede usar otro y esto es lo que vamos a apoyar", subrayó.

La declaración fue ofrecida en el marco de una asamblea realizada en Nueva York este 27 de octubre, donde se presentaron propuestas de aspirantes a integrar la Oficina de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), y en la que participaron dominicanos residentes fuera del país.

Renovación de la cédula

Jáquez Liranzo respondió a inquietudes sobre el proceso de adjudicación para la emisión de la nueva cédula de identidad. Aclaró que el contrato adjudicado no vulnera en ningún aspecto la seguridad ni la identidad de los ciudadanos.

"El software y los sistemas tecnológicos son desarrollados por la JCE; la base de datos está completamente protegida y les garantizamos que los documentos están resguardados y le pertenecen constitucionalmente a la Junta Central Electoral", señaló.

Recordó que la JCE ofreció una rueda de prensa para explicar que el consorcio EMDOC, adjudicatario de la licitación, está conformado por una empresa dominicana, dos panameñas y dos alemanas. Su rol se limita al suministro de materiales necesarios para la producción de los nuevos documentos de identidad.

Durante el fin de semana, una comisión de la JCE, encabezada por Jáquez Liranzo, junto a los miembros titulares Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, coordinadora del Voto Dominicano en el Exterior; Samir Rafael Chami Isa, coordinador de la Comisión de Juntas Electorales; y el director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, participó en la presentación de propuestas de candidatos a integrar la OCLEE.

La actividad contó con representantes de partidos políticos, organizaciones civiles y ciudadanos interesados en formar parte del proceso.