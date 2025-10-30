La nueva cédula incorporará símbolos patrios y figura de Juan Pablo Duarte

Miguel Estrella, historiariador numismático; Juan Pablo Uribe, presidente de la CPEP; Wilson Gómez, presidente Instituto Duartiano; Román Jáquez Liranzo, presidente JCE Electoral; Hirayda Marcel Fernández, miembro Pleno JCE, y María Estela de León, suplente JCE ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves los nuevos diseños de la Cédula de Identidad y Electoral, que incluirán el Escudo Nacional y la imagen de Juan Pablo Duarte, tras recibir la aprobación oficial del Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP).

El encuentro con los titulares de las entidades arriba señaladas, encabezado por el presidente del órgano electoral, Román Jáquez Liranzo, tuvo como objetivo garantizar el uso correcto de los símbolos patrios en el documento, conforme a las leyes y al respeto de la identidad nacional.

Jáquez Liranzo explicó que el nuevo diseño incorporará elementos patrios, culturales y medioambientales, de modo que la cédula se convierta en un reflejo de la dominicanidad.

En el anverso del documento destacarán el Escudo Nacional, la efigie de Duarte y el Monumento a los Héroes de la Restauración.

Además, la fotografía del titular aparecerá en dos tamaños, uno de ellos integrado simbólicamente en el pecho del patricio.

El diseño también rendirá homenaje a la cultura y biodiversidad dominicana, con imágenes de la güira y la tambora, instrumentos emblemáticos del folclore, y la inclusión de la cigua palmera, ave nacional.

Un portador de historia, cultura y naturaleza dominicana

La iniciativa, según la JCE, busca que el documento de identidad no solo cumpla funciones administrativas, sino que también sea "un portador de historia, cultura y naturaleza dominicana".

Durante la presentación estuvieron presentes los presidentes del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, y de la CPEP, Juan Pablo Uribe, así como el historiador y numismático Miguel Estrella, quien asesoró el proceso técnico y de vectorización de la imagen original de Duarte, certificada por el Archivo General de la Nación.

Ambas instituciones validaron los diseños y felicitaron a la JCE por la iniciativa, al considerarla "un valioso refuerzo del orgullo y la identidad nacional".