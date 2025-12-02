La Junta Central Electoral regaña a la Fuerza del Pueblo por mitin

Cientos de manifestantes, agrupados en la "Marcha del pueblo", recorrieron varios sectores del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El uso del nombre, colores y símbolos en la llamada "Marcha del pueblo", dirigida por el expresidente Leonel Fernández, motivó a la Junta Central Electoral (JCE) a intimar a la Fuerza del Pueblo (FP), dejándole saber que esos elementos pueden interpretarse como proselitismo, que a esta fecha resulta prematuro.

En un acto de alguacil, el órgano electoral pide a la Fuerza del Pueblo tomar las medidas para que sus marchas sean según lo estipulado en la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral.

El órgano advierte que, de no cumplir, la Fuerza del Pueblo podría incurrir en las infracciones administrativas contenidas en el artículo 308, numerales 4 y 5, de la Ley Electoral. En caso de multa, estas pueden llegar hasta los 200 salarios mínimos.

Además, si hay desacato, el Pleno de la JCE facultará a la Unidad de Sanciones Electorales y Medidas Cautelares para iniciar un procedimiento sancionador, conforme a las leyes 33-18 de Partidos y Agrupaciones Políticas y 20-23, de Régimen Electoral, y al Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral.

PRM la critica

Varios legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) criticaron la marcha. La diputada Soraya Suárez, de Santiago, afirmó que el recorrido de la FP "no fue una marcha realmente", sino una "caravana política muy clara".

El diputado Ignacio Aracena, de Santo Domingo Oeste, planteó que el país vive "un exceso de democracia" que permite este tipo de movilizaciones. Agregó que la intervención de la JCE era necesaria para mantener la credibilidad del órgano.

En la misma línea, el diputado Wandy Batista calificó la marcha como "una imprudencia" y un reflejo de "desesperación" de los dirigentes políticos de la Fuerza del Pueblo.

FP la justifica

Los legisladores de la FP justificaron la marcha como muestra de la queja de la población ante los problemas que afectan al país.

El diputado José Jiménez sostuvo que la actividad no fue organizada como un acto político, sino como una protesta social. Señaló que la asistencia de los ciudadanos con símbolos del partido es natural si sienten simpatía por esa organización.

Intimación es exceso

De su lado el secretario General del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, calificó como "un exceso" la intimación de la JCE a la FP por la manifestación. Advirtió que esa acción se suma a una tendencia preocupante de los órganos electorales a interferir en los derechos constitucionales y en la autonomía de los partidos políticos. Expresó que la decisión se parece demasiado a sentencias del Tribunal Superior Electoral.

El discurso de Fernández En la "Marcha del pueblo", miles de personas recorrieron Capotillo, Villa María, Villa Consuelo, Libertad, Mejoramiento Social y otros barrios. Durante su discurso ante los asistentes, el presidente de la FP, Leonel Fernández, calificó la gestión de Luis Abinader de "inepta" y llamó al PRM a "recoger sus maletas" porque dejará el poder en el 2028.