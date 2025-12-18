Cedulación masiva comenzará el 8 de abril del 2026

El presidente del pleno de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, en la presentación de la nueva cédula dominicana. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral (JCE) presentó este jueves el cronograma para el inicio del cambio masivo de la cédula de identidad y electoral.

Román Jáquez Liranzo, presidente de la entidad, informó que el 26 de enero de 2026 se entregará al presidente Luis Abinader la primera cédula, durante un acto que se celebrará en el auditorio de la JCE.

Durante el primer trimestre de ese año comenzará la emisión del documento para senadores, diputados, jueces de las altas cortes, comunicadores y otras personalidades.

El miércoles 8 de abril, después de Semana Santa, se iniciará la captura y entrega masiva del documento de identidad a los ciudadanos, de acuerdo con el mes de su cumpleaños, para concluir el proceso en un año.

La cédula actual podrá utilizarse hasta el 31 de marzo de 2027.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-11208-pm-69d4cc7c.jpeg El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez. (DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/whatsapp-image-2025-12-18-at-11021-pm-a29aa4be.jpeg Máquinas utilizadas para nuevas cédulas. (DANIA ACEVEDO) ‹ ›

Vigencia de la nueva cédula

La nueva cédula tendrá una vigencia de 12 años para las personas de entre 18 y 35 años de edad; de 16 años para quienes tengan entre 36 y 60 años, y de 20 años para los mayores de 61.

Los menores podrán obtener el documento a partir de los 16 años, el cual deberán cambiar al cumplir los 18.