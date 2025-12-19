Este es el cronograma de entrega de la nueva cédula de identidad

La JCE mostró un prototipo de la nueva cédula de identidad y electoral. ( DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral (JCE) comenzará a ofrecer el servicio de cambio de cédula de identidad y electoral a todos los ciudadanos el día 8 de abril del 2026, según el mes de cumpleaños.

El presidente de la entidad, Román Jáquez Liranzo, presentó ayer el formato definitivo del nuevo documento de identidad y el cronograma de actividades previo a la renovación masiva de 9.4 millones de plásticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/image-1-2a53c65c.png El formato definitivo de la nueva cédula de identidad y electoral (FUENTE EXTERNA)

El primer paso será la captura de información para posterior entrega a los miembros de la JCE a partir del día 8 de enero del 2026.

Luego procederán a entregar la primera cédula al presidente de la República, Luis Abinader, el 26 de enero en un acto que se celebrará en el auditorio de la JCE.

LOs que tocan en febrero y marzo

Entre febrero y marzo continuarán con la cedulación de senadores, diputados, jueces de las altas cortes, miembros titulares de órganos constitucionales, comunicadores, deportistas, empresarios, representantes de la sociedad civil, religiosos, académicos y a los presidentes, secretarios y delegados de las organizaciones políticas, entre otros que se anunciarán.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/image-2-5a8c0995.png El formato definitivo de la nueva cédula de identidad y electoral (FUENTE EXTERNA)

En el mismo lapso harán la captura de datos para la emisión posterior a servidores de entidades públicas y privadas sin fines de lucro que el pleno de la JCE dará a conocer.

En abril comenzará la cedulación general en todo el país durante 12 meses, hasta el 31 de marzo del 2027, fecha en que dejará de tener vigencia el carné actual.

El proceso comenzará el 8 de abril en el exterior con la entrega de cédulas a diputados de ultramar, dirigentes y delegados de partidos políticos, embajadores y cónsules, representantes de la comunidad dominicana, entre otros.

En mayo comenzará la entrega del plástico al público general que vive fuera de la República Dominicana hasta el 21 enero del 2028. Los ciudadanos deberán hacer una cita previa para agotar el proceso.

Hasta 20 años

La nueva cédula tendrá una vigencia de 12 años para las personas en edades entre 18 y 35 años; de 16 años para quienes tengan entre 36 y 60 años, y de 20 años para los mayores de 61.

Los menores podrán obtener el documento a partir de los 16 años, el cual deberán cambiar al cumplir los 18, como ocurre actualmente.

El presidente del órgano electoral aseguró que esta cédula no tendrá que ser sustituida en 10 años como ha sucedido con los formatos anteriores debido a que tiene la capacidad de integrar nuevas tecnologías.

"Será un documento inteligente con variadas oportunidades de uso digital y facilitando la interoperabilidad y su modernización. Implica a mediano y largo plazo un ahorro en los recursos del Estado toda vez que la misma, partiendo de sus características técnicas de resistencia y seguridad en el tiempo, hará que la misma no tenga que ser cambiada cada 10 años", proyectó.

Jáquez Liranzo aseguró que el actual documento se volvió vulnerable y fácil de reproducir pues la máquina que la imprime "puede conseguirse hasta en Amazon".

"La cédula actual, que cumplió los requisitos de tecnología del momento, fue una cédula que tiene tecnología del 2012 que se implementó en el 2014, con los cambios tecnológicos ha entrado en debilidades tecnológicas y de seguridad. Lo primero es que la célula actual es de PVC, el mismo material que usted puede conseguir en una ferretería", remarcó.

"No se imprime"

El presidente de la JCE precisó que la nueva cédula no se imprime, como la anterior, sino que se quema. Esta es su diferencia fundamental pues implica la utilización de un nuevo material de policarbonato que se personaliza con luz láser y permite la inserción de más de 100 elementos de seguridad.

El material se forma de nueve capas finas que se funden para formar una sola masa, entre las cuales se introduce un chip que tiene la función de almacenar y proteger la información contenida en el documento mediante criptografía, evitando la clonación y la falsificación.

Este dispositivo podrá usarse para firmar electrónicamente documentos mediante una firma digital y como documento de viaje.

El policarbonato se estropea si se intenta adulterar.

Otra de las novedades será la cédula digital que generará la JCE para los ciudadanos en la aplicación ID-RD, disponible para descargar en Android y IOS. La JCE licitó sólo 800 mil, pero el director de Informática de la institución, Johnny Rivera, indicó que estará disponible para toda la población.

El director de Cedulación de la JCE, Américo Rodríguez, explicó que llevarán unidades móviles para ofrecer el servicio a personas con discapacidad y a los presos en las cárceles del país.

La JCE lanzó el 25 de abril del 2024 la licitación para una renovación que debía iniciar ese mismo año, pero se pospuso. El contrato con el consorcio Emdoc, a cargo de suplir los materiales y los equipos, se firmó el 5 de octubre del 2025.