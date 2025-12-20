Nueva cédula dominicana: qué es la identidad digital y para qué servirá

Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 8 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

A partir del 8 de abril de 2026 se iniciará el proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral para todos los dominicanos, una renovación que incorporará nuevos avances, entre ellos la identidad digital.

El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

Según explicó la Junta Central Electoral (JCE) , la identidad digital permitirá verificar la identidad de forma segura en plataformas digitales, acceder a servicios en línea y realizar trámites y transacciones electrónicas, reduciendo la necesidad de presentar documentos físicos.

El organismo detalló que el uso de la identidad digital beneficiará a diferentes sectores:

En el ámbito financiero , los bancos, cooperativas y asociaciones podrán recibir datos verificados del ciudadano sin requerir documentación física. En el sector salud , las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) podrán validar servicios médicos y prescripciones de medicamentos.

En las telecomunicaciones, se facilitará procesos de activación de líneas y portabilidad.

Otro de los sectores en los que tendrá aplicación la identidad digital es la educación , ya que permitirá la verificación de identidad para la inscripción en universidades, así como la emisión de documentos académicos, como diplomas y títulos digitales certificados.

También se podrá realizar la firma digital de contratos laborales , la validación de identidad en procesos de compra y arrendamiento de propiedades, así como la firma digital con proveedores.

El organismo electoral indicó que para obtener la identidad digital será obligatorio contar con la cédula física, la cual seguirá siendo el documento base.

Acceso a la identidad digital

Para acceder a la identidad digital, el proyecto de renovación de la cédula contará con una aplicación móvil disponible en App Store y Google Play. A través de esta app, los ciudadanos deberán completar un proceso de validación.

El organismo afirmó que, a diferencia de una simple imagen de la cédula en un teléfono, la identidad digital será un documento oficial, cifrado y seguro, diseñado para reforzar la confianza en el uso de la tecnología para la gestión de la información personal.

El chip de la nueva cédula

La nueva cédula contará con un chip integrado, cuya función será almacenar y proteger la información mediante criptografía, evitando la clonación y falsificación del documento. El organismo electoral resaltó que este chip estará incrustado entre láminas de policarbonato para prevenir daños físicos.

Entre sus principales características se encuentran:

Almacena información personal y biometría del titular.

y biometría del titular. Firma digital: permitirá obtener un certificado de firma digital .

. Documento de viaje: contará con condiciones para ser utilizado como documento de viaje, conforme a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Identificaciones digitales en otros países La cédula o identificación ya se utiliza en formato digital en otros países. Por ejemplo, España cuenta con el DNI electrónico (DNIe), que permite identificación digital y firma electrónica. En Perú, también se emplea el DNIe electrónico con chip para identificación y firma. En Suecia y Finlandia se utilizan identidades digitales vinculadas a bancos y servicios.En Colombia también se implementó la cédula digital con validación biométrica y uso en servicios públicos. En la India se emplea el sistema Aadhaar que permite la identificación digital para servicios sociales y bancarios.



