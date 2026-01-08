La Junta Central Electoral (JCE) hizo la primera captura de datos biométricos y personales a una ciudadana para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, marcando así el inicio del proceso de transformación de este documento.

La entidad eligió para este inicio a su empleada más antigua, Digna Mercedes Díaz Rodríguez, quien trabaja en la institución desde el 7 de agosto del 1973.

Después de ella seguirán todos los empleados de la JCE en una primera etapa a desarrollarse desde el día 8 hasta el 23 de enero.

A estas personas sólo se les tomarán las informaciones y en una fase posterior se les entregará el plástico.

El primero que recibirá la nueva cédula será el presidente Luis Abinader en un acto pautado para el 26 de enero.

El director de Cedulación, Américo Rodríguez, explicó los pasos que siguió la señora Díaz y que repetirán todos los ciudadanos a partir del día 8 de abril.

En los centros de cedulación los usuarios tomarán un ticket por el que luego serán llamados a una mesa donde le tomarán datos biométricos, tales como las huellas de los 10 dedos de las manos y la fotografía.

A continuación, le llamarán a otra estación donde le preguntarán datos personales que ya contiene la cédula vigente y otros adicionales tales como un número de teléfono para emergencias y correo electrónico.

Le sigue el último paso, que es la personalización, impresión y entrega de su carné.

Entre febrero y marzo, la entidad encargada de manejar el registro civil dominicano comenzará a renovar las cédulas de senadores, diputados, dirigentes de partidos políticos, jueces de altas cortes, comunicadores, religiosos y otras personalidades.

Simultáneamente, llevará a cabo la captura de datos de empleados de entidades públicas y privadas seleccionadas para su entrega posterior.

Será el día 8 de abril cuando comience la renovación masiva de la cédula en todo el territorio nacional, hasta el 31 de abril del 2026.

Los ciudadanos podrán acceder al servicio en el mes de su cumpleaños.

La JCE presentó la primera captura de datos en un acto celebrado en el auditorio de su sede, este 8 de enero del 2026.