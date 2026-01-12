JCE y Procuraduría coordinan renovación de documentos para privados de libertad preventivos

La JCE y la PGR abordan estrategias conjuntas en el marco de la nueva cédula accesible ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República sostuvieron este lunes una reunión de trabajo en la que abordaron temas relativos a la interoperabilidad entre ambas instituciones y planes de acción para los operativos de renovación de documentos dirigidos a las personas privadas de libertad preventivas.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; la miembro titular de la JCE, Dolores Fernández Sánchez, quien coordina la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y la Mesa de Trabajo JCE-Procuraduría; y el director de Cedulación, Américo Rodríguez.

Por la Procuraduría estuvieron presentes el procurador de crímenes de alta tecnología, Iván Feliz Vargas; la procuradora general de la Corte de Apelación, Rosa Pichardo; y el director de Tecnología, Víctor Ciprián.

Un comunicado del órgano electoral detalla que durante la reunión abordaron sobre campaña comunicación sobre delitos electorales, encuentros institucionales, interoperabilidad, interacción permanente con el objetivo de eficientizar la información a tiempo, dotar de documentación y designación de enlaces para seguimiento, entre otros.

Tanto Jáquez Liranzo como Fernández Sánchez, en esta reunión que se celebró en el marco de las estrategias que se implementan para la obtención de la nueva cédula accesible, valoraron el encuentro y destacaron el apoyo de la PGR desde el 2023.

Jáquez Liranzo coincidió que trabajar con tiempo ha sido el lema de la institución, aplicándolo de manera práctica y dando buenos resultados en esta mesa de trabajo JCE-Procuraduría, al resaltar que "esto ha permitido avanzar en las competencias constitucionales de cada órgano constitucional".

Alianzas

En tanto que Feliz Vargas agradeció a la JCE por las alianzas logradas en los últimos años, en particular mediante la gestión del actual Pleno, al calificarlo como un esfuerzo estratégico, inteligente y ágil en beneficio de ambas instituciones.

Manifestó el interés de la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, de dotar a los preventivos de sus documentos de identidad e identificar y actualizar los datos de los ciudadanos en esta condición.

Participaron, además, los directores Johnny Rivera (Informática), Mario Núñez (Elecciones), Luis Mariano Matos (Registro Electoral), Suedi León (Comunicaciones), Dennis Díaz Mordán (Partidos Políticos), Rhina Díaz (Registro Civi) y Well Sepulveda (Voto Dominicano en el Exterior), así como también la subdirectora Laura Hernández Fondeur.

