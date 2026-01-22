JCE socializa con partidos políticos el nuevo proceso de cedulación

La institución realizó una demostración técnica del nuevo sistema y reiteró que el lanzamiento a la ciudadanía está previsto para abril. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) desarrolló este jueves una sesión informativa y operativa para los delegados de las organizaciones políticas, a fin de presentar los avances en el flujo del proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral.

Durante la jornada, la Mesa Técnica realizó una demostración en vivo del sistema, utilizando modelos operativos para validar la eficiencia de las estaciones de captura de datos personales y biométricos.

El director de Cedulación informó que, en cumplimiento del cronograma aprobado por el Pleno, el proceso de captura de datos para los empleados de la institución inició el pasado 8 de enero.

Estas jornadas se están llevando a cabo tanto en la sede central como en el interior del país y permiten identificar y aplicar mejoras evolutivas en el sistema antes de su lanzamiento masivo a la ciudadanía, previsto para el mes de abril.

El director de Cedulación reiteró que el próximo 26 de enero el órgano electoral recibirá al presidente de la República, Luis Abinader, para la emisión de la primera cédula de identidad y electoral con esta nueva tecnología.

En el exterior

Para los dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero, Well Sepúlveda, director del Voto en el Exterior, anunció que el proceso, que iniciará en mayo, se gestionará exclusivamente mediante un sistema de citas para facilitar la logística laboral.

Señaló que este sistema permitirá, al mismo tiempo, validar previamente los datos de las personas.

Cronograma para las organizaciones políticas

Respecto a la atención de las organizaciones políticas, se anunció un cronograma específico para la captura de datos y la entrega de la cédula a presidentes, secretarios generales, delegados y suplentes acreditados ante la Junta Central Electoral, el cual comenzará el lunes 9 de febrero.

Ámbito técnico

En el ámbito técnico, Johnny Rivera, director de Informática, explicó que la integración de elementos de seguridad, como el chip y la foto transparente, ha requerido ajustes en la distribución del espacio de la lámina de policarbonato.

Asimismo, indicó que la institución utilizará abreviaturas estandarizadas para los nombres de países, lugares de nacimiento y sectores de residencia que superen la longitud permitida.

Agregó que el nombre de los recintos electorales se imprimirá en dos líneas para evitar el corte de palabras con guiones, asegurando que la información sea clara y legible para la ciudadanía.

La reunión fue encabezada por los directores Américo Rodríguez (Cedulación), Johnny Rivera (Informática), Denny Díaz (Partidos Políticos), Rhina Díaz (Registro Civil), Well Sepúlveda (Voto en el Exterior), Luis Mariano Matos (Registro Electoral), Mario Núñez (Elecciones), Suedi León Jiménez (Comunicaciones) y Ramón Urbáez Mancebo (Coordinación y Apoyo de Juntas Electorales), así como por la consultora jurídica Nikauris Báez Ramírez.