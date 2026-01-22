El presidente de la JCE advierte portadores de cédula falsa "van a caer presos" si van a renovarla

Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), ofrece declaraciones a la prensa sobre la depuración del registro civil y la renovación de la cédula de identidad. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, advirtió que el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral está siendo acompañado de una depuración del registro civil, por lo que quienes posean un documento falsificado serán identificados y judicializados.

"Aquellas personas, cuando comience el proceso general en abril, que sepan que han tenido algún tipo de duda porque consiguieron su cédula en algún tipo de suplantación o falsificación, que no vayan porque van a caer presos", advirtió.

Precisó que la renovación no es un simple reemplazo.

Depuración estricta

"El registro civil se está depurando desde diciembre de 2024. El trabajo que está haciendo la Junta Central Electoral es un trabajo serio y esta nueva cédula de identidad y electoral no es una entrega de una cédula por otra. No es que usted va a llegar y le van a entregar de golpe y porrazo su cédula. No. Esto va a estar pendiente de una depuración que se está haciendo", explicó.

Indicó que el nuevo carné sólo se entregará a "personas habilitadas con un acta de nacimiento debidamente validada ".

El funcionario fue cuestionado sobre el tema al salir de la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde el presidente del Tribunal Constitucional (TC), magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, hizo su rendición de cuentas del año 2025.