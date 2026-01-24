×
La JCE entregará la nueva cédula al presidente Abinader este lunes

El 8 de abril comenzará la jornada de cedulación masiva a nivel nacional

    Expandir imagen
    La JCE entregará la nueva cédula al presidente Abinader este lunes

    La Junta Central Electoral (JCE) entregará este lunes 26 de enero la nueva cédula de identidad y electoral al presidente de la República, Luis Abinader, en un acto oficial que se realizará a las 9:00 de la mañana en la sede del organismo.

    El nuevo documento tiene como objetivo modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

    La identidad digital permitirá verificar la identidad de forma segura en plataformas digitales, acceder a servicios en línea y realizar trámites y transacciones electrónicas, reduciendo la necesidad de presentar documentos físicos.

    La actividad será encabezada por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; así como el secretario general, Sonne Beltré.

    El evento se llevará a cabo en el Auditorio de la sede del órgano electoral y del registro civil, convirtiendo al mandatario en el primer ciudadano en recibir la nueva cédula de identidad y electoral, en una fecha que coincide con el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

    A partir del 8 de abril

    La JCE informó que desde el pasado 8 de enero inició la captura de datos biométricos y personales del personal de la institución, como parte del proceso previo a la implementación del nuevo documento.

    Una vez concluida la captura de datos del personal de la JCE y realizada la entrega de la primera cédula al presidente de la República, el organismo procederá, durante los meses de febrero y marzo de 2026, a iniciar la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

    Asimismo, recordó que el 8 de abril comenzará la jornada de cedulación masiva a nivel nacional, en la cual las personas deberán acudir según su mes de cumpleaños, proceso que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027.

