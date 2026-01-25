Organizaciones políticas recibirán casi RD$4 millones de la JCE sin haber ido a elecciones

Escrutinio de boletas en un colegio electoral del Distrito Nacional en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Como resultado de la nueva distribución del financiamiento público a partidos, agrupaciones y movimientos políticos establecida por la Junta Central Electoral (JCE), organizaciones con pocos votos o que ni siquiera participaron en las elecciones de 2024, recibirán casi 4,000,000 de pesos este año.

Esto ocurre tras una sentencia emitida en 2025 por el Tribunal Superior Electoral (TSE), que ordenó modificar los criterios para distribuir los recursos públicos entre todas las entidades políticas con personería jurídica, y en consecuencia, cinco movimientos pasarán de recibir 32,976 pesos en 2025 a 3,927,272 pesos en 2026.

Estos movimientos locales obtuvieron entre 156 y 1,902 votos válidos en las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024. A continuación, se detalla su área geográfica y la cantidad de votos obtenidos en el último proceso electoral en el que participaron:

Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP): 1,902 votos – Puñal, Santiago

Movimiento Comunitario Político Nosotros Pa´ Cuando (Mcnpc): 767 votos – Los Alcarrizos, Santo Domingo

Movimiento Político Águila (MA): 731 votos – Baní, Peravia

Movimiento Humanista Independiente (MHI): 380 votos – Bisonó (Navarrete), Santiago

Movimiento Cívico Cabrereño (MCC): 156 votos – Cabrera, María Trinidad Sánchez

Organizaciones sin participación electoral

Otros dos movimientos recibirán los mismos fondos sin haber participado en las elecciones municipales de 2024: el Movimiento Confraternidad Dominicana (CCD) y el Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo (Minco).

Una revisión en diferentes plataformas digitales revela que estas organizaciones carecen de presencia activa en internet. En el caso del CCD, sus cuentas están inactivas desde julio de 2020, y se identificaban como aliados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/image-11-99c8c4da.png Perfil de Facebook del Movimiento Confraternidad Dominicana (CCD).

Por otro lado, el Minco no presenta una identidad clara en medios digitales. De hecho, su acrónimo podría estar siendo utilizado por otra entidad. El único rastro relacionado corresponde al Movimiento de Integración Comunitaria Organizado , que pasó de identificarse como MICO en marzo de 2024 a MINCO en noviembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/25/image-12-9e76db94.png Cuenta de Instagram delMovimiento de Integración Comunitaria Organizado.

La redistribución también benefició al partido Camino Nuevo (CN), que por primera vez accederá a fondos públicos. Aunque fue reconocido por la JCE en marzo de 2024, este no participó en los comicios de ese año por su reciente oficialización.

A diferencia de los anteriormente mencionados, CN cuenta con presencia digital, cobertura en medios nacionales y comunidades activas en redes sociales, lo que evidencia sus operaciones en varias localidades del país.

Cambio en el esquema de distribución

A partir de la sentencia 10/2025 del TSE, el criterio para la asignación de fondos se basa en la suma total de los votos obtenidos en todas las boletas, en lugar del nivel de elección donde la organización haya alcanzado mayor porcentaje.

Con esta reforma, los partidos que obtuvieron menos del 1 % de los votos en las elecciones nacionales recibirán un monto uniforme de 3,927,272 pesos, sin importar el número exacto de sufragios.

Durante 2026, la JCE distribuirá 1,620 millones de pesos entre los partidos, agrupaciones y movimientos con personería jurídica, lo que representa un aumento de 120 millones respecto al monto asignado en 2025. Este cambio se autorizó mediante la resolución 01-2026 del órgano.

Los partidos mayoritarios (con más del 5 % de los votos) recibirán el 80 % del total de los recursos, equivalente a 432,000,000 de pesos para cada uno. Estos son el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Cinco partidos que obtuvieron entre el 1 % y el 5 % recibirán 38,880,000 pesos, mientras que el resto de las organizaciones minoritarias (26) —que no alcanzaron el 1 % de los votos— recibirán 3,927,272 pesos por igual.

Diferencias entre partidos, agrupaciones y movimientos políticos

De acuerdo con la Ley 33-18, las diferencias entre partidos, agrupaciones y movimientos políticos son las siguientes:

Partidos políticos : asociaciones organizadas con alcance nacional, con derecho a presentar candidaturas en todos los niveles de elección y en todas las demarcaciones, incluyendo el exterior.

: asociaciones organizadas con alcance nacional, con derecho a presentar candidaturas en todos los niveles de elección y en todas las demarcaciones, incluyendo el exterior. Agrupaciones políticas : tienen alcance local a nivel provincial, municipal o del Distrito Nacional. Pueden presentar candidaturas municipales y congresuales dentro de su ámbito de acción.

: tienen alcance local a nivel provincial, municipal o del Distrito Nacional. Pueden presentar candidaturas municipales y congresuales dentro de su ámbito de acción. Movimientos políticos: su alcance es municipal, incluyendo distritos municipales y el Distrito Nacional. Solo pueden presentar candidaturas dentro del municipio correspondiente.

Leer más JCE socializa con partidos políticos el nuevo proceso de cedulación