El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) entregó al presidente Luis Abinader la primera cédula de identidad y electoral marcando así el inicio formal del proceso para cambiar el formato del documento de identidad de la República Dominicana.

El mandatario primero obtuvo un turno en una máquina y luego acudió a la toma de huellas, foto y firma. Aquí pidió que le tomaran un segundo retrato pues el primero no le había gustado.

Posteriormente confirmó sus datos y actualizó su número de teléfono. Por último, acudió a la cabina donde se imprimió el nuevo plástico y lo mostró a las cámaras. Estos cinco pasos tomaron unos 13 minutos .

Le siguió la primera dama, Raquel Arbaje, quien obtuvo la segunda cédula.

Abinader definió el proceso como seguro y dijo que dará seguridad a la identidad de los dominicanos.

Afirmó que este proceso es más importante de lo que todos están considerando y felicitó a la Junta por el trabajo que llevan a cabo.

"Invito a todos los dominicanos de todos los sectores, de todos los partidos, a ayudar, a acudir. A las iglesias, a los sectores educativos, a los sectores sociales para obtener esta nueva cédula que es una cédula con mucho mayor seguridad que nos da también una identidad más segura", recomendó.

En tono jocoso, indicó que en su cédula nueva habrá dos cambios: las canas y su estatus civil, que ahora cambiará a casado.

La JCE eligió el lunes 26 de enero para celebrar este acto por el simbolismo de la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte.

La actividad se celebró en el Auditorio de la sede central del órgano electoral y del registro civil.

La JCE inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega al personal de la institución.

Luego de concluida la captura de datos al personal de la JCE y de entregar la primera cédula al mandatario de la nación, se procederá en febrero y marzo de 2026 a iniciar la captura de datos personales y biométricos, así como la entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Detalles del proyecto

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que el inicio de la cedulación masiva a nivel nacional será el día 12 de abril y no el 8.

Las personas deberán acudir por mes de cumpleaños, proceso que concluirá el 31 de marzo de 2027.

Costos

El proyecto de impresión de los nuevos carné se adjudicó al consorcio Emdoc por 3,363.3 millones de pesos, una cifra que superó en 1,281.6 millones el monto que ofreció la JCE en la licitación pública internacional.

En el marco del proyecto de renovación de la cédula de identidad y electoral, el presupuesto incluye una inversión relevante en materiales, equipos y servicios vinculados al nuevo sistema de identificación.

Para la emisión de ocho millones de tarjetas físicas, se consignaron 1,248 millones de pesos, lo que sitúa el costo unitario en 156 pesos por cada plástico.

El proyecto contempla, además, la compra de 214 máquinas de impresión, con un precio de 4.9 millones de pesos por unidad, para un monto aproximado de 1,048.6 millones de pesos.

De igual forma, el consorcio ofertó 800,000 cédulas de identidad digital a un costo de 261 pesos por unidad, para un total de 208.8 millones de pesos.

El componente operativo incluye el mantenimiento de las impresoras por 24 meses, con un costo global de 75.4 millones de pesos, lo que equivale a un gasto mensual de 14,699 pesos por cada equipo.

El acto oficial estuvo encabezado por el Pleno, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y Rafael Armando Vallejo Santelises; y el secretario general Sonne Beltré.

También estuvo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y ejecutivos del consorcio Emdoc.