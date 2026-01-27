RD comienza el cambio de cédula con la entrega del primer plástico a Abinader

El presidente Luis Abinader muestra sonriente su nueva cédula de identidad y electoral. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El pleno de la Junta Central Electoral (JCE) entregó ayer al presidente Luis Abinader la primera cédula de identidad y electoral, marcando así el inicio formal del proceso para cambiar el formato del documento en la República Dominicana.

El mandatario primero obtuvo un turno en una máquina y luego acudió a la toma de huellas, foto y firma. Allí pidió que le tomaran una segunda foto, pues el primero no le había gustado.

Posteriormente confirmó sus datos y actualizó su número de teléfono. Por último, acudió a la cabina donde se imprimió el nuevo plástico y lo mostró a las cámaras. Estos cinco pasos tomaron unos 13 minutos.

Le siguió la primera dama Raquel Arbaje, quien obtuvo la segunda cédula.

Abinader definió el proceso como seguro y dijo que dará seguridad a la identidad de los dominicanos.

Afirmó que el cambio es más importante de lo que todos están considerando y felicitó a la Junta por el trabajo que lleva a cabo.

"Invito a todos los dominicanos de todos los sectores, de todos los partidos, a ayudar, a acudir. A las iglesias, a los sectores educativos, a los sectores sociales para obtener esta nueva cédula, que es una cédula con mucho mayor seguridad, que nos da también una identidad más segura", recomendó.

En tono jocoso, indicó que en su cédula nueva habrá dos cambios: las canas y su estatus civil, que ahora dirá casado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/27/1a844e1e-fc16-4832-8843-95658b6a3535-347535c8.jpg El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje muestran su cédula junto a miembros y funcionarios de la Junta Central Electoral. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

La JCE eligió el 26 de enero para celebrar el acto por el simbolismo que representa la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte.

La actividad se celebró en el Auditorio de la sede del órgano electoral y del registro civil.

La entidad inició el pasado 8 de enero la captura de datos biométricos y personal para posterior entrega a los empleados de la institución. Entre febrero y marzo de 2026 se llevará a cabo la captura de datos personales y biométricos y entrega física de la cédula de identidad y electoral a sectores focalizados.

Fecha y vigencia

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que el inicio de la cedulación masiva a nivel nacional será el día 12 de abril y no el 8, como se había anunciado.

Los ciudadanos deberán acudir de acuerdo al mes de cumpleaños, proceso que concluirá el 31 de marzo de 2027. Jáquez Liranzo explicó que el documento tendrá vigencia de 12 años para las personas entre 18 y 35 años de edad, 16 años para los que tengan entre 36 y 60 años, y 20 años para los mayores de 61.

Costos

El proyecto de impresión de los nuevos carné se adjudicó al consorcio Emdoc por 3,363.3 millones de pesos, una cifra que superó en 1,281.6 millones de pesos el monto que ofreció la JCE en la licitación pública internacional.

Desglose del presupuesto El presupuesto incluye una inversión relevante en materiales, equipos y servicios vinculados al nuevo sistema de identificación. Para la emisión de 8 millones de tarjetas físicas, se consignaron 1,248 millones de pesos, lo que sitúa el costo unitario en 156 pesos por cada plástico. El proyecto contempla, además, la compra de 214 máquinas de impresión, con un precio de 4.9 millones de pesos por unidad, para un monto aproximado de 1,048.6 millones de pesos. El consorcio ofertó 800,000 cédulas de identidad digital a un costo de 261 pesos por unidad, para un total de 208.8 millones. El mantenimiento de las impresoras por 24 meses tendrá un costo de 75.4 millones de pesos, lo que equivale a un gasto mensual de 14,699 pesos por cada equipo.