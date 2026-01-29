¿Cuándo te toca cambiar tu cédula? JCE iniciará renovación según el mes de cumpleaños

Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 8 de abril de 2026. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral (JCE) iniciará el proceso de cambio de la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 8 de abril de 2026, con un calendario organizado según el mes de cumpleaños de cada ciudadano, no por el día exacto.

La cedulación masiva comenzará el 12 de abril de 2026 y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, fecha en la que las cédulas actuales perderán vigencia y no podrán utilizarse para cumplir obligaciones legales.

Renovación por mes, no por día

Uno de los puntos que puede generar confusión es que la renovación no se hará el día del cumpleaños, sino durante todo el mes en el que la persona cumple años.

Por ejemplo:

Las personas nacidas en abril podrán renovar su cédula en cualquier día del mes de abril, sin importar la fecha exacta de nacimiento.

El mismo esquema se aplicará con junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El proceso continuará en 2027 con los ciudadanos nacidos en enero, febrero y marzo.

Esto significa que:

Los primeros en renovar serán los nacidos en abril .

serán los . Los últimos serán los nacidos en marzo, quienes deberán esperar hasta el cierre del calendario, casi un año después del inicio.

¿Y si necesitas cambiarla antes?

Para las personas que tengan urgencia, la JCE habilitará centros de cedulación con horario extendido de 24 horas, donde se podrá acceder al servicio sin importar el mes de cumpleaños.

Estos centros funcionarán entre 12:00 de la medianoche y 8:00 de la mañana y estarán ubicados en:

La Feria

Isabel Aguiar

Centro de Cedulación de Las Carreras, en Santiago

Vigencia de la cédula actual

La cedulación masiva concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula actual dejará de ser válida. A partir de abril de ese año, solo tendrá vigencia el nuevo documento.

La JCE informó que el proceso de renovación general se realizará durante 12 meses en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.