Cambio de cédula de identidad: cómo actualizar la dirección, estado civil y ocupación

A partir del 12 de abril de 2026, la Junta Central Electoral (JCE) iniciará el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral para todos los dominicanos mayores de 16 años. La nueva cédula trae avances tecnológicos, incluyendo identidad digital y un chip integrado que protege los datos y permitirá realizar trámites en línea de manera segura.

A continuación, Diario Libre presenta todo lo que se necesita saber para actualizar la cédula según los datos personales y situación actual:

Cambio de dirección

Actualizar la dirección es fundamental para que la cédula esté correcta y para poder votar en el colegio electoral correspondiente. En caso de mudanza o de desear actualizar la residencia, la Junta Central Electoral (JCE) establece que se debe presentar una factura de luz, agua, teléfono, cable o colegio, así como un contrato de alquiler u otros documentos que prueben la residencia en la dirección a colocar.

En caso de no disponer de estos documentos, se deberá presentar una copia de la cédula de la persona con quien reside, junto a uno de los documentos antes mencionados, tomando en cuenta que dicha persona debe ser el o la titular de la dirección y beneficiaria de los servicios contratados.

Actualización del estado civil

Para los ciudadanos que necesiten actualizar su estado civil en la cédula de identidad y electoral, la JCE establece distintos requisitos según cada caso.

Quienes pasen de soltero a casado deberán presentar el acta de matrimonio , ya sea en original o copia. También será válida la hoja de consulta con número de evento , como respaldo del cambio.

En el caso de quienes necesiten cambiar de casado a soltero , deberán presentar el acta de divorcio , en original o copia, o en su defecto la hoja de consulta con número de evento correspondiente.

Si el cambio de estado civil se produce por fallecimiento del cónyuge , se deberá llevar al centro de cedulación el acta de defunción , original o copia, o la hoja de consulta con número de evento que certifique el deceso.

En caso de que la cédula figure como casado y nunca haya contraído matrimonio, se necesitará presentar el acta notarial de soltería, original, legalizada por la Procuraduría o la certificación de soltería emitida por la Dirección de Registro Civil.

Cédula para militares

Civil a militar:

Acta de nacimiento u hoja de consulta con número de evento.

Certificación original de ingreso a la institución castrense, firmada y sellada por el director de Recursos Humanos.

Deberá presentarse uniformado en el centro de cedulación.

Militar a civil:

Acta de nacimiento u hoja de consulta.

Certificación de baja original de la institución castrense, firmada y sellada por el director de Recursos Humanos y con no más de 30 días de haber sido emitida.

Si es pensión, presentar documento original firmado y sellado por el director de Recursos Humanos de la institución.

Cambio de ocupación

Los ciudadanos que deseen actualizar la ocupación que figura en su cédula de identidad y electoral deberán presentar documentos que respalden la actividad que realizan.

En el caso de quienes hayan cursado una carrera universitaria , será necesario presentar una copia del título de la profesión adquirida , así como el exequátur, en aquellos casos en que aplique, a fin de validar oficialmente el ejercicio profesional.

Para las personas que hayan realizado cursos técnicos o talleres , deberán llevar al centro de cedulación el certificado que avale la culminación del curso o taller, el cual servirá como respaldo para actualizar la ocupación en el documento.

En tanto, quienes se desempeñen como empresarios deberán presentar el certificado de registro mercantil de la empresa , como constancia de su actividad comercial o empresarial.

Cambio de cédula en RD A partir del 31 de marzo de 2027, únicamente será válida la nueva cédula, por lo que los ciudadanos deberán completar el proceso de renovación dentro del calendario establecido para evitar inconvenientes en trámites y obligaciones legales.