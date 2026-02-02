JCE entrega nueva cédula a personas con discapacidad y miembros del Salón de la Fama

Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, David Ortiz, Juan Marichal, el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo; Pedro Martínez y Dolores Altagracia Fernández Sánchez. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) continuó este lunes con la entrega de la cédula de identidad y electoral en el nuevo formato a sectores focalizados del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), así como a miembros del Salón de la Fama de Cooperstown.

De acuerdo con una nota de prensa, la entidad inició con la captura de datos y entrega inmediata de la nueva cédula a Diego Castillos Yarull, Yahaira Peña Mota, Miguelina de Jesús Susana y Pablo Lemuel Taveras, en el marco del Proyecto de la Cédula Accesible para personas con discapacidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/02/whatsapp-image-2026-02-02-at-70133-pm-b235c5aa.jpeg Personas con discapacidad recibieron la nueva cédula. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, recibieron la cédula los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown Juan Marichal, primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y David Ortiz.

En la entrega participaron el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, la miembro titular y coordinadora de la Mesa de Inclusión, Dolores Altagracia Fernández Sánchez, y la miembro titular Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, junto al cuerpo directivo de la institución.

También estuvieron presentes Benny Metz y Alexis Alcántara, presidente y director ejecutivo del Conadis, respectivamente, así como representantes de la entidad.

Compromiso con la inclusión

Jáquez Liranzo resaltó que esta actividad es de gran satisfacción porque cumple con uno de los valores del Plan Estratégico Institucional de la JCE: la inclusión.

Señaló que, dentro de las estrategias del Proyecto de Cédula Accesible, se trabaja para eliminar barreras en el proceso de obtención del documento de identidad.

A través de la Mesa de Inclusión, coordinada por Dolores Altagracia Fernández Sánchez, y con el apoyo del Conadis, se continuará garantizando que las personas con discapacidad no enfrenten obstáculos, y se reiteró el llamado a la ciudadanía a asistir al proceso de cedulación según su mes de cumpleaños a partir del 12 de abril.

De su lado, Benny Metz destacó que esta jornada tiene un gran significado para el Conadis, ya que representa un acto de justicia social y garantía de derechos fundamentales. Recordó que la cédula es la puerta de acceso a la ciudadanía plena, al ejercicio de los derechos civiles y políticos, y a la inclusión.