Las elecciones entran en plazos claves en 2027: primarias, candidaturas y montaje electoral

A dos años y un mes de las próximas elecciones, la Junta Central Electoral (JCE) presentó ante la sociedad y los partidos políticos el calendario con los plazos legales y las actividades administrativas que se desarrollarán de cara a los procesos electorales de 2028.

Mientras el órgano comicial prepara la compleja logística que implican las próximas votaciones generales, tendrá la tarea de ejecutar un plan masivo de cedulación hasta el siguiente año y aplicar los nuevos criterios de distribución para la matrícula de diputados, que disminuyó en 20 escaños con la última reforma de la Constitución dominicana.

A mediados de 2027, la dinámica del montaje electoral se acelerará, ya que los partidos deberán seleccionar internamente a sus candidatos y prepararse para la campaña que se avecina.

En mayo del próximo año, la JCE prevé el cierre de la lista de electores o padrón para los partidos que celebrarán primarias abiertas. El 4 de julio inicia oficialmente la precampaña o campañas internas en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para definir sus candidaturas.

Fecha de las elecciones generales El 20 de febrero de 2028 se llevarán a cabo las elecciones municipales (alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías) y el 21 de mayo de 2028 se celebrarán las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputaciones, incluyendo las del exterior. De ser necesaria una segunda vuelta electoral, se celebraría el 25 de junio de ese año.

Según el calendario oficial, el 3 de octubre de 2027 se celebrarán las primarias internas de las organizaciones que escojan este sistema de elección. Si la selección se realiza bajo el esquema de asambleas, convenciones o encuestas, deberá efectuarse antes del 31 de octubre.

De igual forma, las principales adquisiciones de materiales electorales y la preparación técnica para los comicios se efectuarán en ese año, además de la consolidación de una base de datos común a partir de julio de 2027.

Entre los aspectos determinantes del proceso figuran la definición de las candidaturas municipales en octubre de 2027, las presidenciales y congresuales en enero de 2028, así como la formalización de alianzas y candidaturas.

Un calendario electoral en "tiempo récord"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/26/whatsapp-image-2026-02-25-at-11131-pm-a35402e9.jpeg Román Jáquez, presidente del pleno de la Junta Central Electoral (JCE), este 25 de febrero de 2026, en la presentación del calendario de las elecciones de 2028. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, destacó el tiempo récord en que se presentó este calendario electoral, tras señalar que el promedio para esta etapa (desde 2012 al 2024), ha sido de un año y tres meses.

Indicó que esta calendarización se realiza en apego a los principios rectores del proceso electoral de legalidad, transparencia, certeza electoral, seguridad jurídica, equidad e integridad electoral: "Eso es trabajar con tiempo", dijo.

El cronograma contempla 408 actividades administrativas y 117 plazos legales sustentados en la Constitución y en las legislaciones vigentes, distribuidos entre las primarias de 2027 y las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de 2028.

Jáquez Liranzo añadió: "Confiamos en que las organizaciones y la ciudadanía en general se ciña a esta planificación en procura de seguir fortaleciendo la integridad política, electoral, así como la confianza en el sistema electoral", manifestó el presidente del órgano electoral.

Libro de Resultados Electorales 2024

En el marco de la actividad se presentó el Libro de Resultados Electorales 2024, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 19, de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral.

Se trata de un compendio estadístico detallado de todos los niveles de elección y de la evolución del electorado. La pieza sirve como material estadístico y metodológico de análisis para los partidos y la ciudadanía en general.

Leer más JCE cierra temporalmente varias oficinas de servicios en el exterior por capacitación de su personal