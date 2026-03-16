Estos serán los horarios de los centros para renovar la nueva cédula desde el 12 de abril

Presentación del modelo de la nueva cédula de identidad y electoral que comenzará a emitirse a partir del 12 de abril de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral informó este lunes que a partir del 12 de abril habilitará más de 190 centros de cedulación en todo el país para iniciar la fase masiva de emisión de la nueva cédula de identidad y electoral. Los centros tendrán distintos horarios y modalidades de servicio, incluyendo ocho oficinas que operarán las 24 horas.

Mediante una nota de prensa, la institución explicó que la red estará organizada en tres modalidades: centros de servicio estándar (153), centros de alto servicio (32) y centros de servicio continuo (8).

Horario de los centros

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, explicó que en el caso de los "centros estándar", estos operarán de 08:00 de la mañana a 07:00 de la noche de lunes a viernes; los sábados y domingos de 08:00 de la mañana a 05:00 de la tarde.

En tanto que en los 32 centros de alto servicio estarán distribuidos en municipios cabecera de provincias, los cuales ofrecerán atención de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., y domingos y feriados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Manifestó que en el caso de los "centros de servicio continuo", estos operarán las 24 horas y funcionarán en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, Santiago de los Caballeros, La Vega, La Romana y Barahona.

Los centros continuos atenderán de lunes a viernes, fines de semana y días feriados en el siguiente horario y con las siguientes especificaciones: por mes de cumpleaños se atenderá de 7:00 a. m. a 11:00 p. m.; y sin distinción del mes de cumpleaños se atenderá a la ciudadanía con cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Cita previa

Como dato a tomar en cuenta, el presidente de la JCE explicó que los únicos centros que requerirán cita previa son los centros continuos, solamente en el horario de 11:00 de la noche a 07:00 de la mañana; y las plazas comerciales (Ágora Mall, Occidental Mall, Galería 360, Megacentro, Bella Vista Mall, Plaza Central, entre otras) de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 9:00 p. m., sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., domingos y feriados 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Indicó, además, que el proceso de captura de datos biométricos y personales puede tomar de 10 a 15 minutos; posteriormente, la información pasa a las áreas internas correspondientes para su procesamiento.

Agregó que en los casos en los que se soliciten cambios de dirección, de estado civil, ocupación u oficio, agregar tipo de sangre, alergias, entre otros; el tiempo de procesamiento puede aumentar, ya que requiere verificaciones adicionales. Cuando no se realizan cambios, el proceso es ágil.

Asimismo, informó que los ciudadanos podrán renovar su cédula en cualquier centro de cedulación del país, sin importar su lugar de residencia.

Anunció que en la sede central de la JCE se habilitará en el auditorio un centro especial de cedulación para personas con discapacidad, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad, el cual funcionará mediante citas previas.

Etapas

El proceso de la nueva cédula se divide en dos etapas: la primera, que se desarrolla en el primer trimestre de este año 2026 y que finaliza ahora en marzo, es controlada, limitada y progresiva; mientras que la segunda etapa inicia el 12 de abril con la ejecución plena de la cedulación masiva en territorio nacional y en mayo iniciará en el exterior.