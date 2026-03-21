La JCE cierra oficinas en el exterior por capacitación para nueva cédula

A partir del 12 de abril de 2026 se iniciará el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral (JCE) continúa con el cierre temporal de varias de sus Oficinas de Servicios en el Exterior (OSE) para capacitar al personal que labora en esas dependencias, como parte del proceso de renovación de la cédula de identidad.

Los cierres no se realizarán de forma simultánea, sino de manera escalonada, según la ubicación de cada oficina. La primera en suspender operaciones fue la de México, desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de marzo.

Las oficinas de Panamá, Barcelona y Valencia cerrarán los días lunes 23 y martes 24 de marzo. En tanto, Atlanta suspenderá servicios desde el 23 hasta el 25 de marzo, mientras que Génova extenderá su cierre desde el 23 hasta el 26 de marzo.

Por su parte, la oficina de Milán suspenderá servicios desde el martes 24 hasta el viernes 27 de marzo. Las oficinas de Madrid y Sevilla permanecerán cerradas los días jueves 26, viernes 27 y lunes 30 de marzo, mientras que Zúrich cerrará los días lunes 30 y martes 31 de marzo.

Cierres la semana pasada

La semana pasada, la OSE de Chile permaneció cerrada por capacitación de personal desde el 17 hasta el 19 de marzo. Asimismo, las oficinas de California, Orlando y Tampa, en Estados Unidos, suspendieron sus servicios desde el 18 hasta el 20 de marzo.

Proceso de cedulación en el país

A partir del 12 de abril de 2026 se iniciará el proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral para todos los dominicanos, el cual incorporará nuevas tecnologías, entre ellas la identidad digital.

El nuevo documento tiene como objetivo modernizar el sistema de identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de manera presencial como digital.

Según explicó la JCE, la identidad digital permitirá verificar la identidad de forma segura en plataformas digitales, acceder a servicios en línea y realizar trámites y transacciones electrónicas, reduciendo la necesidad de presentar documentos físicos.

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