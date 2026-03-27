La Junta Central Electoral anuncia cierre parcial de sus oficinas por Semana Santa

La Junta Central Electoral (JCE) informó a la ciudadanía que sus dependencias suspenderán labores a partir del mediodía del miércoles 1 de abril de 2026, con motivo de la celebración de la Semana Santa.

A través de un comunicado, la institución aclaró que se mantienen en servicio y horario habitual hasta el jueves 2 de abril las dependencias con actividades programadas, las delegaciones en hospitales y los centros de expedición de actas y cédulas en plazas comerciales.

Las Oficialías del Estado Civil que tengan bodas programadas continuarán operando.

Las delegaciones de Oficialías del Estado Civil ubicadas en hospitales y clínicas mantendrán su funcionamiento habitual.

Los centros de expedición de actas y cédulas ubicados en Sambil, Galería 360, Coral Mall, Occidental Mall, Bella Vista Mall, Plaza Central, Ciudad Juan Bosch, Megacentro, San Cristóbal, Santiago y Plaza Comercial San Juan.

La Junta Central Electoral informa que por motivo de la Semana Santa, nuestras dependencias no laborarán desde el mediodía del miércoles 1 de abril de 2026.



Se mantienen en servicio las oficialías con bodas programadas, las delegaciones en hospitales y los centros de expedición... pic.twitter.com/AJXJtcROne — JCE (@juntacentral) March 27, 2026

Retrono al trabajo

La JCE retomará sus actividades de manera regular el lunes 6 de abril de 2026. La institución exhorta a la población a tomar en cuenta estas disposiciones para la planificación de sus trámites.