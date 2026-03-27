La Junta Central Electoral anuncia cierre parcial de sus oficinas por Semana Santa
La entidad retomará sus actividades de manera regular el lunes 6 de abril de 2026
La Junta Central Electoral (JCE) informó a la ciudadanía que sus dependencias suspenderán labores a partir del mediodía del miércoles 1 de abril de 2026, con motivo de la celebración de la Semana Santa.
A través de un comunicado, la institución aclaró que se mantienen en servicio y horario habitual hasta el jueves 2 de abril las dependencias con actividades programadas, las delegaciones en hospitales y los centros de expedición de actas y cédulas en plazas comerciales.
- Las Oficialías del Estado Civil que tengan bodas programadas continuarán operando.
- Las delegaciones de Oficialías del Estado Civil ubicadas en hospitales y clínicas mantendrán su funcionamiento habitual.
- Los centros de expedición de actas y cédulas ubicados en Sambil, Galería 360, Coral Mall, Occidental Mall, Bella Vista Mall, Plaza Central, Ciudad Juan Bosch, Megacentro, San Cristóbal, Santiago y Plaza Comercial San Juan.
Retrono al trabajo
La JCE retomará sus actividades de manera regular el lunes 6 de abril de 2026. La institución exhorta a la población a tomar en cuenta estas disposiciones para la planificación de sus trámites.