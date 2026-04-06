¿Afro o rizada? La JCE propone estilos de peinados para la foto de la nueva cédula

Mujer con cabello afro luce uno de los peinados recomendados por la JCE para la foto de la nueva cédula. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) presentó una serie de sugerencias dirigidas a mujeres con cabello rizado o afro al momento de solicitar la nueva cédula de identidad y electoral, con el objetivo de que su rostro quede completamente visible en la fotografía oficial.

La información fue compartida a través de un video publicado en sus redes sociales, donde el organismo orienta sobre cómo llevar el cabello al momento de tomarse la foto para el documento.

Recomendaciones de peinados

La entidad indicó que existen estilos que facilitan la correcta identificación de los rasgos faciales. Entre ellos, destacó el semirecogido, considerado uno de los más adecuados para documentos oficiales, ya que despeja el rostro y permite que las orejas sean visibles.

También recomendó el recogido hacia atrás, un estilo que evita que el cabello cubra los laterales de la cara, y el recogido alto o "piña", que además de mostrar el rostro, permite una mejor postura visual al despejar el cuello.

La JCE enfatizó que el cabello forma parte de la identidad personal, pero debe llevarse de manera que no interfiera con la visibilidad de los rasgos.

"Al momento de tomarte la foto para tu nueva cédula, llévalo de manera que permita ver claramente tu rostro: ojos, cejas y contorno facial. La clave está en que tus rasgos puedan captarse correctamente para una identificación segura", señaló la institución.

Proceso de renovación

A partir del 12 de abril de 2026 se iniciará el proceso de cambio de la cédula de identidad y electoral para todos los dominicanos, como parte de una renovación que incorporará avances como la identidad digital. El proceso de cambio será desarrollado con un calendario organizado según el mes de cumpleaños de cada ciudadano, no por el día exacto.

El nuevo documento busca modernizar la identificación ciudadana y facilitar el acceso seguro a servicios públicos y privados, tanto de forma presencial como digital.

Según explicó la JCE, esta identidad digital permitirá verificar datos en plataformas en línea, realizar trámites electrónicos y reducir la necesidad de presentar documentos físicos.

Período de transición

La institución informó que la cédula vigente seguirá siendo válida hasta el 31 de marzo de 2027. A partir de esa fecha, solo será aceptada la nueva versión del documento.

Esta medida forma parte de la Resolución No. 18-2025, mediante la cual se aprobó el nuevo diseño, formato y contenido de la cédula dominicana, estableciendo además un período de transición en el que convivirán ambos documentos.