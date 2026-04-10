La JCE inicia este domingo 12 de abril la renovación de la nueva cédula a nivel nacional

La Junta Central Electoral (JCE) recordó hoy que este domingo 12 de abril de 2026 iniciará oficialmente el proceso de renovación de la cédula de identidad y la cédula de identidad y electoral en todo el territorio nacional.

A partir de esta fecha, la ciudadanía podrá realizar la captura de sus datos biométricos y personales con entrega inmediata del nuevo documento de identidad, proceso que se llevará a cabo por mes de cumpleaños, iniciando con los nacidos en abril.

Para el proceso de renovación de la nueva cédula, la JCE ha dispuesto más de 190 centros de cedulación a nivel nacional para garantizar un proceso ordenado y eficiente, indica la entidad en una nota de prensa.

Entre las modalidades de centros están: los de servicio estándar (153), de alto servicio (30) y servicio continuo o 24 horas (10), establecidos de esta manera para que el proceso sea fluido y la ciudadanía acuda de manera organizada a obtener la nueva cédula.

Cómo agendar una cita para la nueva cédula

Asimismo, la JCE informa que entre los centros de cedulación que requieren cita están los de servicio continuo (10) y algunos centros de expedición de actas y cédulas (5), para un total de 15 espacios destinados a ofrecer el servicio.

Los Centros de Expedición de Actas y Cédulas que trabajarán con cita previa, en horario de lunes a viernes 9:00 a. m. a 9:00 p. m.; sábados de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.; domingos y días feriados de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., son los siguientes: Galería 360, Ciudad Juan Bosch, Sambil, Bella Vista Mall y Plaza Central.

En tanto que los centros de servicio continuo (24 horas) laborarán todos los días las 24 horas, incluidos los domingos y días feriados. El horario de 08:00 a 11:00 p. m. será para los ciudadanos/as que acudan a sacar su cédula por mes de cumpleaños y, en el caso de los que estén fuera de ese mes, estos podrán realizar cita previa en horario de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Para agendar tu cita puedes acceder a la página www.citas.jce.gob.do y para mayor información oficial puedes obtener las mismas a través de la web www.nuevacedula.jce.gob.do y también ir a la página y plataforma digital oficial de la institución.