JCE: alta afluencia de ciudadanos "ralentizó" entrega de nuevas cédulas en el primer día

Las personas que esperaban en la parte exterior del recinto de la JCE de la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, este domingo para que le entregaran la nueva cédula. ( DIARIO LIBRE )

La Junta Central Electoral (JCE) informó la tarde de este domingo que la lentitud registrada en la entrega de la nueva cédula de identidad no se debió a fallas en el sistema, como denunciaron algunos ciudadanos, sino a la gran cantidad de personas que acudieron desde tempranas horas de la madrugada a los centros de expedición.

El organismo explicó que en algunos recintos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se produjo una ralentización del servicio debido a la alta afluencia de usuarios, muchos de los cuales llegaron antes de la apertura de los centros.

"La verdad es que estamos muy emocionados y agradecidos de la respuesta de la ciudadanía, ya que los centros estuvieron llenos de personas desde temprano" Suedi León Jímenez Directora de Comunicación de la JCE “

La funcionaria indicó que, al tratarse del primer día del proceso, es normal que se requieran ajustes operativos. No obstante, reiteró que no hubo fallas técnicas, aunque reconoció que siempre hay espacio para mejoras.

Asimismo, aseguró que trabajan en la optimización del servicio para garantizar que la entrega del documento se realice de manera ágil. Adelantó que solo durante este mes esperan atender a unas 400 mil personas en todo el país.

Llamado a la ciudadanía

De León Jiménez exhortó a la población a no acudir de madrugada, recordando que los centros abren a las ocho de la mañana.

"No hay necesidad de llegar a las cinco de la mañana, ya que contamos con 180 recintos habilitados para este proceso", señaló.

Agregó que en comunidades del interior hay centros con baja asistencia que permanecerán abiertos hasta las nueve de la noche durante los días laborables.

Quejas por lentitud

Durante un recorrido por distintas juntas electorales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, ciudadanos manifestaron su inconformidad por la lentitud del proceso, indicando que, pese a haber llegado desde temprano, aún no habían recibido su documento al mediodía de este domingo. Algunos atribuyeron la demora a supuestas caídas del sistema que impedían la impresión de la cédula.

Atención por citas

En centros ubicados en plazas comerciales como Sambil, en el Distrito Nacional, donde el servicio se ofrece mediante citas previas, los usuarios recibían su documento aproximadamente dos horas y media después de su llegada.

Otros centros que operan bajo esta modalidad, dirigidos a personas que cumplen años en abril, están ubicados en Galería 360 y Plaza Central.

Adultos mayores, serán atendidos en sus casas

La directora de Comunicación de la JCE informó que las personas que tienen poca movilidad y con edades entre los 80 y 90 años "no tienen que ir a un centro" porque se irá a sus casas a entregarles la nueva cédula.

Dijo que la JCE dispone de un servicio de cedulación móvil para ese colectivo con alguna discapacidad y adultos mayores "que funciona, de manera exitosa hace más de 14 años".

Centros 24 horas

La JCE recordó que los centros de servicio continuo, que operan las 24 horas, ofrecen atención por cita entre las 11 p. m. y las 7:00 a. m., para quienes deseen renovar su cédula sin importar su mes de nacimiento.

Estos centros están ubicados en el Distrito Nacional (Centro de los Héroes), Herrera, avenida Las Américas, así como en San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago (Cuesta Colorada), San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.