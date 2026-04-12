La JCE atendió a más de 11 mil personas en primeras 12 horas del cambio de cédula

La JCE recordó que cada centro de cedulación cuenta con un número limitado de turnos por día, en función de su capacidad de atención. ( DIARIO LIBRE / MARISOL AQUINO )

La Junta Central Electoral (JCE) informó la noche de este domingo que atendió a 11,106 ciudadanos durante las primeras 12 horas de este día, en el inicio de la fase de ejecución plena del proceso de cambio de cédula.

Según una nota de prensa, del total de asistidos, 9,129 personas recibieron su nueva cédula ya personalizada, mientras que a otras 1,977 se les capturaron los datos biométricos y personales para la posterior entrega del documento en distintos municipios donde se aplica esta modalidad.

La jornada fue iniciada formalmente en el Centro de Cedulación de San Francisco de Macorís, hasta donde se trasladó el Pleno del organismo, en el marco del 103 aniversario de la institución. En el acto, el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, exhortó a la ciudadanía a realizar la renovación de su documento conforme al mes de nacimiento.

De acuerdo con reportes técnicos, durante las primeras horas se registraron retrasos en el servicio, debido a la apertura simultánea de más de 180 centros y la puesta en marcha total de los sistemas. La situación, según la entidad, fue corregida para mejorar el flujo de atención.

Jáquez Liranzo indicó que este corresponde al primer día de un proceso que se desarrollará a nivel nacional hasta marzo de 2027, período en el que se prevé que más de nueve millones de dominicanos renueven su cédula.

Turnos limitados por centro

La JCE recordó que cada centro de cedulación cuenta con un número limitado de turnos por día, en función de su capacidad de atención.

En ese sentido, explicó que las personas que no logren ser atendidas podrán acudir a otros centros con disponibilidad, información que estará accesible a través de la página web de la institución.

El organismo reiteró que mantiene supervisión constante del proceso a nivel nacional e instó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.