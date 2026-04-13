Ciudadanos se quejan de lentitud en segundo día de renovación de la cédula

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( FUENTE EXTERNA )

Durante el segundo día del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, usuarios que se encontraban realizando el proceso, se quejaron ha sido muy lento y no como lo que se esperaba.

"En base a mi experiencia, el proceso ha estado lento. Llevo más de una hora aquí y me acaban de decir que debo esperar más tiempo porque se cayó el servicio. Mucha gente se desespera por esperar tanto", expresó Rafael Emilio mientras aguardaba su turno en la la Junta Electoral del Distrito Nacional, ubicada en el Centro de los Héroes.

La señora Maira Matos definió el proceso como "horrible" ya que, según dijo, los empleados la tenían sentada sin "hacer nada" por más de 40 minutos.

"Me tienen esperando como 40 minutos y no me han dado un tiempo estimado ni nada por el estilo. Les he dicho que en mi caso es una emergencia, ya que voy a viajar hoy. Es horrible", expresó la señora.

Sede de Occidental Mall

En el centro de cedulación de la plaza comercial Occidental Mall, de Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, se apreció una alta cantidad de personas en espera de su turno para renovar el documento de identidad.

Alan Travieso se encontraba entre las personas que hacían fila para cambiar su cédula. Expresó que aunque el proceso ha sido un poco lento, entiende que eso es normal los primeros días y que cree que se irá dinamizando.

"Tengo una hora esperando y los empleados se han mantenido dándonos la información pertinente sobre como se va desarrollando todo", comentó Travieso.

Mientras que una usuaria, que se identificó solamente como Niurka, comentó que el proceso le ha parecido "fatal" ya que en ese momento llevaba algunas seis horas esperando y no había avanzado nada.

"Tengo más de seis horas aquí. Cuando ya uno está cansado de hacer fila entonces te mencionan los tickets. Y después te dicen que van a continuar. Aún estoy sin ticket aquí esperando a ver si me la dan", comentó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/83c7b3a4-41fa-409e-9bbe-dab2decaa68d-9cf6f69f.jpg Un ciudadano mientras realizaba el proceso para renovar la cédula el domingo. (DIARIO LIBRE)

Cuando es por cita el proceso es más tranquilo

En el centro de cedulación de Plaza Central, en el Distrito Nacional, podía observarse mucha tranquilidad y pocas personas. Uno de los empleados, que pidió mantener su identidad en reserva, explicó a Diario Libre que esto se debe a que esa sede opera mediante citas, a diferencia de las demás, donde atienden a los usuarios por orden de llegada.

También expresó que las sedes de Galería 360, Sambil y Bella Vista Mall, también en la capital, funcionan mediante citas.

El proceso de renovación de la nueva cédula esta organizado por mes de cumpleaños. Los ciudadanos pueden agendar citas en citas.jce.gob.do para centros en plazas comerciales (Bella Vista Mall, Sambil, etc.) o acudir a más de 190 centros habilitados, con entrega del nuevo documento en el mes de su cumpleaños.

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