La JCE presenta a partidos cómo marcha el proceso de cedulación

La Junta Central Electoral (JCE) se reunió este jueves con los representantes de los partidos políticos acreditados al organismo para abordar los avances de la cedulación a nivel nacional y el comienzo del proceso en el exterior a partir del 20 de mayo

Durante una reunión de la mesa técnica, la institución socializó con representantes de partidos los borradores del protocolo de entrega del documento, que contempla validación biométrica, así como el manual de procedimientos de cadena de custodia, herramientas clave para garantizar la seguridad, trazabilidad y transparencia del proceso. Las organizaciones tendrán hasta el próximo miércoles para remitir sus observaciones.

Partidos podrán acreditar representantes

Los partidos podrán acreditar representantes para observar de manera personal los operativos y jornadas de cedulación, y que deberán designarlos dentro de los plazos establecidos. Esta medida es para que puedan "tener una participación controlada y observar el proceso de cedulación y que, para ello, tendrán hasta el próximo viernes para designarlo".

También habilitó una plataforma digital que permitirá a los delegados dar seguimiento al estatus de las personas cedulables con corte al 12 de abril, "cuando inició el proceso masivo de cedulación".

Tras haber socializado estos borradores con las organizaciones políticas, se entregaron los documentos impresos a sus representantes, los cuales también fueron remitidos por correo electrónico, para que los estudien y envíen sus observaciones a más tardar el próximo miércoles 6 de mayo

Cedulación en el exterior

En el ámbito internacional, el organismo detalló que ya se han registrado 21,400 citas para la renovación del documento en oficinas en el exterior. La capacidad de atención se estima en casi 2,000 personas por día, con un aforo del 50 % según cada centro. Además, se prevé que entre agosto y septiembre se implementen operativos móviles para ampliar el alcance entre la diáspora dominicana.

Durante el encuentro, técnicos de la JCE también explicaron las principales situaciones que surgen en el proceso de depuración previo a la emisión de la nueva cédula, así como los procedimientos de validación de datos en el Registro Civil.

En ese contexto, se destacó que los adultos mayores son quienes más están acudiendo a renovar el documento, muchos de los cuales requieren verificación adicional de información antes de completar el proceso, lo que pasa luego a control de calidad para su aprobación.