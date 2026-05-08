Solicitan apertura y reorganización de centros de votación ante crecimiento poblacional en Verón

El Concejo de Vocales del Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

El Concejo de Vocales del Ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana solicitó formalmente a la Junta Central Electoral (JCE) la apertura de nuevos recintos y mesas electorales en distintas comunidades del distrito, debido al acelerado crecimiento poblacional registrado en la zona.

La petición fue realizada mediante una comunicación dirigida a la JCE, a través del secretario de la Junta Municipal de Higüey, Leonel Vásquez.

De su parte, los vocales plantean la necesidad urgente de ampliar y reorganizar los centros de votación para responder a la alta demanda de electores y a los ciudadanos que desean realizar su cambio de residencia electoral.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-112611-am-96155312.jpeg Solicitud de apertura de nuevos recintos y mesas electorales en Verón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/whatsapp-image-2026-05-08-at-112611-am-1-0fb70603.jpeg Solicitud de apertura de nuevos recintos y mesas electorales en Verón. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Solicitud de reorganización de centros de votación

En el documento, fechado el 5 de mayo de 2026, el órgano legislativo municipal explica que la solicitud está sustentada en el aumento poblacional y urbano que ha experimentado Verón Punta Cana en los últimos años, situación que, aseguran, ha generado presión en los actuales recintos electorales.

Entre las propuestas realizadas, el Concejo de Vocales solicita el traslado del recinto electoral de Las Dos Jardas hacia la escuela presidente Silvestre Antonio Guzmán Fernández, al considerar que cuenta con mejores condiciones y mayor capacidad para operar como centro de votación.

Asimismo, plantean que, en el Liceo Matías Ramón Mella, ubicado en Lotificación Verón, solo funcionan dos mesas electorales, por lo que proponen descongestionar el recinto trasladando parte de la carga electoral hacia otros centros educativos de la zona.

Propuestas para mejorar el sistema electoral

Otra de las solicitudes incluye habilitar nuevos espacios en el centro de votación Escuela Manuel de Jesús Guerrero, en el cruce Domingo Maíz, donde actualmente operan únicamente dos mesas electorales. Según el documento, desde ese recinto podría descongestionarse la Escuela Primaria Rural Verón I, donde votan más de 4,100 personas.

De igual manera, señalaron la necesidad de ampliar la cantidad de mesas en sectores como Barrio Nuevo, Caracolí y el Liceo Francisco del Rosario Sánchez, frente a Pueblo Bávaro, donde actualmente operan cuatro mesas electorales.

El Concejo de Vocales indicó que estas medidas permitirían un mejor funcionamiento del sistema electoral en el distrito turístico y garantizarían mayor facilidad y comodidad para los votantes durante los próximos procesos electorales.

La comunicación fue firmada por Uridy Marte, presidente del Concejo de Vocales del Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana.