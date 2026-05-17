JCE gradúa primera cohorte en Administración Política Electoral y anuncia cátedra Abigail Mejía

La Junta Central Electoral (JCE), a través del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil (Iespec), celebró la primera graduación ordinaria de la Especialidad en Administración Política Electoral, en la que fueron investidos 25 participantes entre colaboradores de la institución y miembros de la sociedad civil.

Durante el acto, celebrado ayer sábado, también fue anunciada la "Cátedra Magistral Abigail Mejía", iniciativa orientada a resaltar el legado de las sufragistas dominicanas, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Sufragistas, celebrado cada 16 de mayo.

La actividad estuvo encabezada por el presidente de la JCE y de la Junta de Regentes del Iespec, Román Andrés Jáquez Liranzo, junto a miembros titulares y suplentes del Pleno de la institución, autoridades académicas del Iespec y representantes de distintos sectores vinculados al ámbito electoral y educativo, refiere una nota de prensa del organismo.

En su discurso, el presidente de la JCE y de la Junta de Regentes del Iespec, Jáquez Liranzo, destacó que la celebración de esta primera graduación ordinaria de Especialidad en Administración Política Electoral es un acontecimiento de singular trascendencia para la democracia, la institucionalidad y la vida académica del país, coincidiendo con una fecha histórica, como es el Día Nacional de la Sufragistas.

Señaló que "este acto representa mucho más que la culminación de un programa de estudios, ya que constituye la materialización de una visión institucional concebida para fortalecer desde la educación superior especializada la calidad de la democracia dominicana".

"Esta ceremonia también adquiere una dimensión más profunda por la fecha en la que hoy nos encontramos reunidos, esta primera graduación se celebra el 16 de mayo, fecha del Día Nacional de las Sufragistas, pocas coincidencias históricas podrían resultar tan simbólicas para un acto de esta naturaleza", agregó el presidente de la JCE.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/17/whatsapp-image-2026-05-17-at-41817-pm-1-848f1f08.jpeg El presidente de la JCE y de la Junta de Regentes del Iespec, Jáquez Liranzo. (FUENTE EXTERNA)

"Todo esto porque la democracia dominicana se construye tanto desde la memoria de quienes lucharon por conquistar derechos, como desde la formación especializada de quienes tendrán la responsabilidad de protegerlos, preservarlos y fortalecerlos", expresó Jáquez Liranzo.

Exhorta a aplicar lo aprendido

Las palabras de bienvenida fueron expresadas por el rector del Iespec, Felipe Carvajal, quien manifestó que la JCE celebra la primera graduación ordinaria del Iespec como instituto superior especializado, graduando a la primera cohorte de la Especialidad en Administración Política Electoral, paso que reafirma el compromiso de la institución.

Carvajal exhortó a los graduandos a ejercer con integridad y a denunciar lo que deben denunciar, así como a construir lo que deben construir: "Y cuando el camino sea difícil, recuerden que fueron seleccionados precisamente porque este país necesita profesionales que no se dobleguen ante la dificultad, sino que la enfrenten con formación, con ética y con vocación de Estado".

Iespec, un instituto de educación superior

El Iespec fue aprobado por el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt), mediante la Resolución 15-2023, de fecha 21 de abril de 2023, y está facultado para impartir programas y otorgar titulaciones en los niveles de grado y postgrado, en las áreas Político Electoral y del Estado Civil.

En nombre de los graduandos las palabras de agradecimiento fueron pronunciadas por el graduando con máximos honores, Kelvin Alberto Gondres Aquino, quien agradeció a los miembros de la JCE y del Iespec, así como a las autoridades académicas por su visión estratégica y su compromiso con la formación académica especializada.

Leer más JCE anuncia que ahora acudirá a los tribunales en casos del registro civil