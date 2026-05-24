La JCE permitirá a mayores de 90 años renovar la nueva cédula sin importar el mes de su cumpleaños

Muestra de la nueva cédula de identidad y electoral. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) informó este domingo que los dominicanos de 90 años o más podrán renovar la nueva cédula de identidad y electoral sin necesidad de esperar el mes correspondiente a su cumpleaños.

La medida fue anunciada a través de las redes sociales de la institución, como parte de las facilidades dispuestas para que los adultos mayores realicen el proceso de renovación con mayor comodidad y accesibilidad.

"Los mayores de 90 años podrán renovar su nueva cédula sin tomar en cuenta el mes de su cumpleaños. Esta facilidad permitirá que nuestros adultos mayores realicen el proceso con mayor tranquilidad, comodidad y accesibilidad", indicó la entidad en su publicación.

La JCE explicó que las personas de 90 años o más podrán acudir a cualquiera de los centros de cedulación habilitados en el territorio nacional para completar el trámite, independientemente del calendario establecido según la fecha de nacimiento.

Los mayores de 90 años podrán renovar su #NuevaCédula sin tomar en cuenta el mes de su cumpleaños. ?



Esta facilidad permitirá que nuestros adultos mayores realicen el proceso con mayor tranquilidad, comodidad y accesibilidad??#NuevaCédula #JCE #AdultosMayores pic.twitter.com/KgkyCKjOPC — JCE (@juntacentral) May 24, 2026

Facilidades para adultos mayores

La disposición forma parte de la jornada de renovación de la nueva cédula que desarrolla el organismo electoral en todo el país, con el objetivo de actualizar el documento de identidad de los ciudadanos dominicanos.

Las autoridades exhortaron a los adultos mayores y a sus familiares a aprovechar la facilidad y acudir al centro de cedulación de su preferencia para realizar el proceso.