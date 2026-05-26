Adeimo rechaza prohibición de la JCE sobre encuestas: afecta derechos democráticos

El artículo 216 de la Ley de Régimen Electoral solo prohíbe las encuestas ocho días antes de las elecciones. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública (Adeimo) expresó este martes su preocupación por el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas electorales fuera del período oficial de precampaña, y consideró que afecta derechos fundamentales.

La entidad afirmó que reconoce plenamente el mandato constitucional de la JCE de garantizar la equidad, la transparencia y la integridad de los procesos electorales, así como la necesidad de elevar la calidad metodológica de los estudios de opinión pública.

Mediante un comunicado, Adeimo recordó que durante las vistas públicas celebradas en junio de 2025 manifestó su respaldo a mecanismos orientados a combatir el fraude metodológico y fortalecer las buenas prácticas profesionales en el sector de investigación.

Reglamento afecta derecho a información

Sin embargo, tras analizar el contenido del reglamento, la organización considera que la prohibición de publicar encuestas "excede el ámbito técnico" y afecta principios fundamentales de la democracia, entre ellos el derecho ciudadano a la información, la libertad de expresión, la libre circulación de información de interés público y la libertad de empresa.

Encuestas no son publicidad electoral

La asociación sostuvo que el reglamento incurre en un error al equiparar las encuestas con herramientas de marketing electoral.

"Las encuestas son instrumentos científicos de medición social: reflejan la opinión de la ciudadanía sobre asuntos de relevancia colectiva, orientan políticas públicas y permiten a la sociedad conocer su propio estado de opinión", señaló Adeimo en el comunicado.

A juicio de la entidad, regularlas como si fueran propaganda electoral distorsiona su naturaleza y limita su función democrática.

Adeimo indicó que la disposición no establece criterios metodológicos específicos ni diferencia entre estudios rigurosos y encuestas deficientes, por lo que su efecto práctico sería restringir el acceso ciudadano a información relevante durante una parte importante del ciclo político nacional.

La organización advirtió que esto generaría una "asimetría inaceptable", debido a que actores políticos y grupos de poder continuarían teniendo acceso a estudios privados, mientras la ciudadanía quedaría excluida de esa información.

"La democracia no puede funcionar bajo el principio de que solo las élites tienen derecho a conocer el clima social del país" expresó Adeimo “

Dice reglamento contradice la ley Electoral

La asociación también argumentó que el reglamento contradice la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la cual permite la publicación de encuestas hasta ocho días antes de las elecciones.

Según Adeimo, la legislación es clara al establecer que fuera de ese período restrictivo la publicación de encuestas es libre, por lo que entiende que un reglamento no puede ir más allá de lo dispuesto por la ley.

"Un reglamento es un instrumento de jerarquía normativa inferior; su función es desarrollar la ley, no corregirla ni sustituirla", indicó la entidad.

Adeimo señaló además que organismos internacionales como la Sociedad Europea de Investigación de Opinión y Marketing ( Esomar) y la Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública promueven modelos basados en transparencia metodológica , trazabilidad y validación científica, sin contemplar restricciones absolutas a la publicación de información de interés público.

La asociación reiteró su respaldo a toda regulación orientada a fortalecer la transparencia metodológica, exigir la divulgación de patrocinadores y combatir estudios fraudulentos, pero rechazó cualquier medida que limite el derecho de la ciudadanía a estar informada.

"Lo que no podemos aceptar es una medida que, bajo la apariencia de regulación técnica restringe el derecho a la ciudadanía a estar informada" Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión Pública “

Adeimo hizo un llamado a la JCE a revisar la disposición y construir, en diálogo con el sector, un marco regulatorio que fortalezca la calidad de la investigación sin comprometer los derechos fundamentales que sustentan la democracia dominicana.

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