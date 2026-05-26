Roberto Rosario Márquez cuestiona a partidos por cambiar postura sobre reglamento de encuestas

El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez. ( FUENTE EXTERNA )

El expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario Márquez, criticó este martes a los partidos políticos que inicialmente respaldaron el reglamento sobre encuestas electorales aprobado por la JCE y que ahora mantienen una posición pública contraria a la medida.

"Los partidos no pueden ir a una audiencia, apoyar una medida y luego salir públicamente a decir lo contrario", manifestó.

Rosario aseguró que todas las organizaciones políticas participaron en las consultas realizadas por la Junta Central Electoral y apoyaron que se reglamentara el tema de las encuestas político-electorales.

El exfuncionario explicó que la JCE agotó un proceso de audiencias públicas y consultas en las que participaron representantes del Partido Revolucionario Moderno, el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y otras organizaciones políticas, además de empresas encuestadoras.

Según Rosario, durante esas discusiones los partidos presentaron observaciones y propuestas de modificación al reglamento, pero en ningún momento rechazaron la intención de regular la publicación de encuestas fuera del período oficial de campaña.

El dirigente opositor cuestionó que sectores políticos que respaldaron la iniciativa durante las vistas públicas ahora se desmarquen de la resolución ante el debate público generado en torno a la libertad de expresión y la constitucionalidad de la medida.

Libertad de expresión

Rosario sostuvo que la controversia alrededor de la resolución de la JCE ha provocado "un avispero" político y jurídico, debido a las dudas sobre su alcance frente a derechos como la libertad de expresión y la difusión del pensamiento.

Insistió en que el reglamento no prohíbe realizar encuestas, sino divulgar resultados fuera del período oficial de campaña.

"La Junta no tiene facultad para prohibirle a ninguna empresa encuestadora que haga una encuesta. Lo que ha dicho es que no se puede hacer campaña fuera del período", expresó durante una intervención en el programa Hoy Mismo.

Tribunal Constitucional

No obstante, admitió que existe un choque entre derechos fundamentales y regulación electoral, razón por la que consideró necesario que el Tribunal Constitucional emita una sentencia definitiva sobre el tema.

"Yo pienso que la propia Junta debería apoderar al Tribunal Constitucional para que ese tema quede zanjado y no siga siendo objeto de cuestionamientos públicos", indicó.

Rosario recordó además que durante su gestión al frente de la JCE intentó regular las encuestas electorales, pero en ese momento los tribunales rechazaron esa posibilidad debido a que no existía una legislación que habilitara expresamente a la institución.