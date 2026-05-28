Estos son los pasos para solicitar la cedulación móvil especial

La nueva cédula de identidad y electoral de República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Para acceder al servicio de cedulación móvil especial ofrecido por la Junta Central Electoral (JCE), los interesados, sus familiares o representantes deben completar un formulario y reunir una serie de documentos.

Esta alternativa está dirigida a personas que, por su condición de salud, discapacidad o envejecimiento, no pueden trasladarse a uno de los centros de cedulación para obtener su nuevo documento.

El servicio de traslado hasta el beneficiario es gratuito y solo "debe pagarse si la solicitud genera costos con respecto al mismo", precisa la JCE en su portal web.

Entre los primeros requisitos figuran completar un formulario y presentar un certificado médico o una fotografía que permita comprobar la situación física del solicitante.

Los usuarios deberán valerse de alguien que les ayude a llevar esos documentos a cualquier centro de cedulación y expedición de actas a nivel nacional, así como a la Dirección Nacional de Cedulación, en la sede de la JCE.

También pueden enviarlos al correo electrónico cedulacionmovil@jce.do. Los requisitos están detallados en la página https://jce.gob.do/Cedulacion-Movil.

El formulario se puede descargar en el enlace https://jce.gob.do/LinkClick.aspx?fileticket=rLckmEs6dfQ%3D&portalid=0.

Mayores de 90 años

La JCE ha establecido una serie de medidas orientadas a facilitar los trámites a las personas con dificultades físicas.

Recientemente informó que los adultos mayores de 90 años podrán renovar su carné de identidad en cualquier momento, lo que los libera de la regla de esperar el mes de su cumpleaños.

Los ciudadanos con discapacidad, los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o en posparto cuentan con preferencia en la atención en los centros de cedulación.

Para evitar la repetición de los procesos de cedulación, también se dispuso una vigencia más prolongada, de 20 años, para los dominicanos mayores de 61 años.

De acuerdo con el último corte de la JCE, 182,006 personas habían obtenido el nuevo plástico hasta abril de 2026. De ese total, las personas entre 71 y 80 años representaban el 7.7 %, equivalente a 18,142 ciudadanos.