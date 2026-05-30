Historias de espera en la oficina de Extranjería

Oficina de Extranjería de la Junta Central Electoral (JCE) en el Distrito Nacional, el 27 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Giuseppe y Norma (nombres ficticios) son una pareja de esposos que salió muy cansada del Centro de Servicios de Extranjería y Cédulas para Extranjeros Residentes, ubicado en la avenida Buenaventura Freites esquina John F. Kennedy, tras intentar renovar su documento de identificación.

La primera queja de Giuseppe, quien acudió junto a su cónyuge desde Boca Chica, es que, a pesar del tiempo de espera —de alrededor de una hora—, no salió con su situación resuelta.

"Lo peor de todo es que, después de que terminas el proceso, al final solo te entregan un papel, por lo que tengo que regresar otra vez a buscar la cédula", dijo.

En lugar de la cédula, lo que se entrega a los solicitantes de este servicio es una certificación. Posteriormente, se les avisa cuándo el documento oficial estará listo para retirarlo.

"¿El viaje de llegar aquí a buscar la cédula, me lo pagan ellos?", se cuestionó Giuseppe, visiblemente molesto, al tiempo que recordó que ahora el proceso es "más caro y más dilatado".

Para la pareja, la experiencia fue "terrible", al compararla con el proceso de renovación de residencia que realizaron más temprano en la Dirección General de Migración.

El tiempo para este servicio varía, pero, por lo observado ese miércoles, rondaba entre una hora y una hora y media en promedio.

Para Esther Mejía, psicóloga del Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI), el proceso es muy bueno, considerando que ella se encarga de orientar a jóvenes descendientes de haitianos beneficiados por la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, que redefinió aspectos esenciales de la política migratoria dominicana y el derecho a la nacionalidad.

"El servicio allá adentro es excelente. Creo que las personas están dispuestas a brindar las informaciones que se requieren", expresó.

Al momento de la visita, Mejía estaba acompañada de siete descendientes de migrantes haitianos que concluyeron satisfactoriamente su proceso y recibieron su certificación en alrededor de una hora y media.

El proceso

El equipo de Diario Libre llegó a la sede a las 10:20 de la mañana y, de inmediato, comenzó la observación. Desde fuera, el recinto parecía tranquilo, pero la cantidad de vehículos en el parqueo y en las aceras daba una idea del número de personas que acudían para los servicios.

El aforo permitido en la sede es de 75 personas, algo que queda claro para cualquiera que observe los repetidos letreros colocados en la puerta con esa información.

A las 10:38 de la mañana, este medio ingresó para evaluar el ambiente dentro. El área de Extranjería es la primera oficina a la derecha al entrar a la sede y parecía albergar, en ese momento, entre 20 y 30 personas, incluyendo las que aguardaban su turno en los asientos de espera.

Dentro se podían ver rostros foráneos de diversas etnias, aunque predominaban los asiáticos —presumiblemente chinos, por su amplia presencia en el país— y los haitianos.

En los últimos ocho años, la Dirección General de Migración (DGM) ha emitido 241,720 residencias de diversos tipos, de acuerdo con los datos de su portal de Transparencia.

De estas, el 79.7 % han sido temporales (de un año), el 17.3 % permanentes (de un año para extranjeros que hayan vivido en el país como residentes temporales por cinco años) y el restante 3 % definitiva (de 10 años).

Las naciones con más residencias otorgadas son: Haití, Venezuela, China, Estados Unidos y España.

Junto al periodista que firma esta nota, Jesús Vásquez, llegó una pareja de adultos mayores cuya nacionalidad no pudo ser identificada. Sin embargo, al igual que este reportero, fueron atendidos de inmediato.

Vásquez ingresó con la excusa de buscar información para un amigo italiano, como el primer testimonio, y mientras recibía los datos, pudo percibir en el aire la seriedad que caracteriza a las instituciones gubernamentales.

El lugar estaba lleno de personas esperando, algunas con el ceño más fruncido que otras, con sus carpetas y pasaportes en las manos. El breve encuentro terminó y el periodista salió; la pareja de adultos mayores concluyó su proceso a las 11:29 de la mañana.

Mientras esto ocurría, Vásquez se acercó a otras dos mujeres que criticaban la lentitud en la renovación de la cédula de identidad y electoral. Se recuerda que la JCE desarrolla un programa masivo de renovación de la cedula, pero las oficinas también continúan ofreciendo los servicios regulares, por lo que actualmente los centros reciben cientos de personas que requieren obtener sus documentaciones.

Estas damas, que prefirieron no revelar su identidad, aseguraron que tenían cerca de tres horas esperando la cédula. Una había llegado a las 8:00 de la mañana y se retiraba a las 11:00 de la mañana, mientras que la otra llegaba cerca de las 8:30 y se retiraba alrededor de las 12:00 del mediodía.

Al escuchar al personal conversar en el pica pollo ubicado frente a la sucursal, Vásquez no pudo evitar oír que ese día había estado particularmente lleno. "Extranjería está full adentro y hay varios esperando afuera ", dijo una empleada mientras estaban en la fila para comprar su almuerzo.

Cedulación de extranjeros

Los Centros de Cedulación para Extranjeros Residentes ofrecen servicios de inscripción, renovación, duplicados y cambios de datos en los documentos de identidad para ciudadanos extranjeros con residencia legal en el país. Además del de la avenida Buenaventura Freites, en el Distrito Nacional, existen actualmente dos sucursales dedicadas exclusivamente a esta actividad en el país, ubicadas en Santiago y Bávaro.

Los trámites incluyen emisión de cédulas para nuevos inscritos, renovación de residencias provisionales y permanentes, actualización de información personal y expedición de documentos para menores de edad residentes.

Las tarifas varían según el tipo de residencia y la vigencia del documento. Las inscripciones y renovaciones para residentes provisionales cuestan 5,000 pesos, mientras que las renovaciones de residencia permanente oscilan entre 4,000 y 11,000 pesos, dependiendo del tiempo de vigencia.

En el caso de residentes por inversión, los costos van desde 6,000 hasta 15,000 pesos. Los duplicados y cambios de datos tienen una tarifa de 4,000, además de recargos de 1,500 pesos por cada mes vencido, con un límite de seis meses.

Leer más RD otorgó más de 50 mil residencias y permisos para regularizar extranjeros en 2023