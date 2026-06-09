Más de 600 personas han renovado su cédula desde casa

Un total de 619 personas han solicitado la cedulación móvil especial desde abril, mes en que comenzó el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral impulsado por la Junta Central Electoral (JCE).

Las estadísticas de la institución muestran que el servicio registró 149 solicitudes en abril, 434 en mayo y 36 en junio, para un total de 619 personas que recurrieron a esta modalidad para obtener el nuevo documento sin tener que trasladarse a un centro de cedulación.

La renovación de la cédula inició el pasado 12 de abril y se realiza de manera escalonada según el mes de nacimiento de los ciudadanos y otros aspectos.

Aunque la demanda se incrementó con este proceso, la cedulación móvil especial no es una medida temporal. Se trata de un servicio permanente dirigido a personas que, por enfermedad, discapacidad o envejecimiento, tienen dificultades para desplazarse.

Antes del inicio de la renovación, la JCE había recibido 48 solicitudes en febrero y 75 en marzo, para un total de 123 durante esos dos meses.

En conjunto, entre febrero y junio de 2026 se contabilizan 742 solicitudes de cedulación móvil especial.

Cómo funciona el servicio

Para acceder al programa, los interesados, familiares o representantes deben completar un formulario y presentar un certificado médico o una fotografía que evidencie la condición física que impide el desplazamiento del solicitante.

La documentación puede entregarse en cualquier centro de cedulación y expedición de actas del país, en la Dirección Nacional de Cedulación de la sede de la JCE o enviarse al correo electrónico cedulacionmovil@jce.do.

La JCE indica que el traslado hasta el lugar donde se encuentra el beneficiario es gratuito y que solo se generan costos cuando la solicitud implique gastos adicionales asociados al servicio.

Facilidades para adultos mayores

La cedulación móvil forma parte de las medidas adoptadas por la JCE para facilitar el acceso a sus servicios a personas con limitaciones de movilidad.

Entre estas disposiciones figura la posibilidad de que los adultos mayores de 90 años renueven su cédula en cualquier momento del año, sin esperar el mes de su cumpleaños.

Asimismo, las personas con discapacidad, los mayores de 65 años y las mujeres embarazadas o en posparto reciben atención preferencial en los centros de cedulación.

La institución también estableció una vigencia de 20 años para las cédulas de los dominicanos mayores de 61 años, con el propósito de reducir la frecuencia con que deben realizar este trámite.