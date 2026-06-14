Entrega de cédula dura más de 5 horas luego de captura de datos en un centro nocturno de Santiago

Grupo de ciudadanos quienes acudieron al centro de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE) en el sector Cuesta Colorada, en Santiago para la renovación. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

Ciudadanos que acudieron al centro de cedulación de la Junta Central Electoral (JCE) ubicado en el sector Cuesta Colorada, en Santiago, denunciaron largas esperas y retrasos en la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral luego de la captura de datos biométricos, en medio del proceso de renovación que desarrolla el organismo en todo el país.

Algunos usuarios aseguraron haber permanecido más de cinco horas en espera para recibir el nuevo documento, tras completar la toma de datos biométricos.

Franklin Abreu Piña relató que llegó al centro alrededor de las 9:00 de la noche y salió a las 3:00 de la madrugada con su cédula.

"Ayer cometí un error garrafal que fue asistir a la Junta Central Electoral de Cuesta Colorada a renovar mi cédula. Llegué a las nueve de la noche y salí a las tres de la madrugada con mi cédula en manos", expresó.

Denuncia desorganización

Según indicó, durante la jornada observó desorganización y una gran cantidad de personas esperando por la entrega del documento.

Otra usuaria, identificada como Ery Miriel Ceballos, explicó que entregó su documentación a las 9:00 de la noche y una hora después pasó al área de captura de datos.

"En ese proceso de captura de datos no duré ni 15 minutos, pero para que me entregaran la nueva cédula tuve que esperar hasta las 2:45 de la madrugada", afirmó.

Dos empleados y más de 200 personas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/14/whatsapp-image-2026-06-14-at-63957-pm1-cf074b08.jpeg Quejas por el proceso de entrega de la nueva cédula. (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ)

Un recorrido realizado por Diario Libre en el lugar permitió constatar la presencia de cientos de personas esperando la entrega de su nuevo documento durante la madrugada.

De acuerdo con lo observado, solo dos empleados realizaban la entrega de las nuevas cédulas al momento de la visita, mientras más de 200 personas permanecían sentadas en espera.

Algunos ciudadanos también manifestaron inconformidad al alegar que ciertas personas recibían sus documentos antes que otras que llevaban más tiempo aguardando. También narraron que personas que han acudido de día al lugar le han manifestado espera de más de tres horas.

La Junta Central Electoral inició este año la entrega de la nueva cédula de identidad y electoral, un documento elaborado en policarbonato e incorporando nuevas medidas de seguridad y tecnología biométrica.

El proceso se desarrolla de manera gradual en los centros habilitados en todo el territorio nacional.