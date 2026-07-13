PLD cuestiona el legado institucional que Luis Abinader promete dejar en 2028

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó este lunes la afirmación del presidente Luis Abinader de que uno de los principales legados de su gestión será el fortalecimiento de las instituciones del Estado, al sostener que los indicadores de confianza ciudadana y desempeño institucional reflejan una realidad distinta.

La reacción del partido opositor se produjo luego de que el mandatario afirmara, durante una entrevista difundida el domingo por Telesistema, canal 11, que dejará en 2028 "un país mejor que el que encontró" en 2020 y señalara como parte de su legado el blindaje de la Constitución, la reforma policial, el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y el desarrollo de proyectos de infraestructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/whatsapp-image-2026-07-13-at-130552-9560c154.jpeg De izquierda a derecha: Milton Torres, Zoraima Cuello, Juan Temístocles Montás, José Dantés Díaz y Osmeldy Morillo. (FUENTE EXTERNA)

Para sostener su posición, el PLD citó una encuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicada en noviembre de 2025, según la cual solo el 38.9 % de los dominicanos confía en el Gobierno, el 36.7 % en el Congreso Nacional y el 38.6 % en el Poder Judicial. Añadió que la delincuencia, la violencia, la corrupción y el alto costo de la vida siguen entre las principales preocupaciones de la población.

También señaló que el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa a República Dominicana en la posición 99 entre 182 países, con una puntuación de 37 sobre 100, por debajo del promedio regional.

El partido agregó que el sector eléctrico evidencia la distancia entre el discurso y la realidad, al afirmar que las pérdidas de energía superan el 40 % y que entre 2020 y 2026 el déficit de las empresas distribuidoras ha requerido subsidios por más de 547,000 millones de pesos, según cifras atribuidas a la Dirección General de Presupuesto.

El PLD reconoció que la reforma constitucional que limita la reelección presidencial puede contribuir a fortalecer las reglas democráticas, pero sostuvo que esa medida, por sí sola, no demuestra que las instituciones del país sean hoy más sólidas.

"Una democracia no descansa únicamente sobre normas escritas: descansa en instituciones que funcionan, generan credibilidad y resuelven los problemas de la gente", expresó la organización política.

En la entrevista, Abinader defendió que su administración ha impulsado transformaciones económicas, institucionales y sociales. Entre ellas mencionó la reducción de la pobreza de un 26 % a un 16 %, el aumento de la cobertura del seguro familiar de salud hasta el 93 % de la población y los proyectos de desarrollo en Manzanillo y Pedernales, además de asegurar que el país está cerca de alcanzar la meta de "hambre cero", según indicadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La posición del PLD fue fijada por su vicepresidente, Juan Temístocles Montás, durante una rueda de prensa celebrada este lunes. Lo acompañaron la también vicepresidenta Zoraima Cuello; el secretario de Asuntos Jurídicos, José Dantés Díaz, y los subsecretarios de Obras Públicas Milton Torres y Osmeldy Morillo.