¿Alteraron el Escudo de la nueva cédula? Preguntas y respuestas sobre la polémica y su diseño

La controversia sobre el Escudo Nacional colocado en la nueva cédula dominicana surgió a partir de fotografías ampliadas en las que algunos de sus componentes, especialmente la Biblia, la cruz y las inscripciones, resultan difíciles de distinguir.

No existe evidencia de que la Junta Central Electoral haya eliminado o modificado los elementos constitucionales del Escudo Nacional. El diseño fue examinado previamente por el Instituto Duartiano y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias.

Eso no elimina una observación válida: que el escudo esté completo no significa necesariamente que todos sus detalles puedan verse con claridad en una reproducción de pocos milímetros. Por tanto, la discusión comprobable es sobre su legibilidad, no sobre una alteración demostrada del símbolo patrio.

¿En qué consiste la polémica?

Las dudas aparecieron después de que circularan en las redes sociales fotografías ampliadas del escudo impreso en la nueva cédula. En algunas imágenes, el deterioro de la resolución hace difícil reconocer la Biblia abierta, la cruz y los textos colocados en las cintas superior e inferior.

A partir de esas imágenes se puso en duda que la JCE hubiera utilizado la versión oficial del escudo. El organismo respondió que las ampliaciones digitales provocan pérdida de nitidez y pueden deformar la percepción de los elementos más pequeños.

¿El Escudo Nacional fue alterado?

No hay pruebas que permitan sostenerlo.

La JCE asegura que empleó el escudo oficial y que el diseño fue revisado, validado y certificado antes de comenzar la emisión del nuevo documento. El Instituto Duartiano también afirmó que la representación se ajusta a la Constitución y a las disposiciones que regulan el uso de los símbolos patrios.

La conclusión, con la evidencia disponible, es que la Biblia no fue retirada, el lema nacional no fue sustituido y no se ha comprobado una modificación irregular del escudo.

¿Qué debe contener obligatoriamente el Escudo Nacional?

El artículo 32 de la Constitución dominicana establece que el escudo debe tener los mismos colores de la Bandera Nacional y contener:

Una Biblia abierta en el Evangelio de San Juan , capítulo 8 , versículo 32.

, , versículo 32. Una cruz colocada sobre la Biblia .

colocada sobre la . Dos lanzas .

. Cuatro banderas nacionales sin escudo.

sin escudo. Un ramo de laurel al lado izquierdo.

al lado izquierdo. Una palma al lado derecho.

al lado derecho. Una cinta azul con el lema " Dios, Patria y Libertad ".

con el lema " ". Una cinta roja con las palabras "República Dominicana".

Esos son los componentes que las autoridades aseguran que permanecen en la imagen incorporada a la nueva cédula.

¿Por qué algunos elementos casi no se ven?

Porque el Escudo Nacional contiene numerosos detalles dentro de un espacio muy reducido. Al imprimirlo en una tarjeta reducido del tamaño de una cédula, la Biblia, la cruz, las ramas, las banderas y las letras quedan representadas en pocos milímetros.

Cuando una fotografía de ese escudo se amplía desde un teléfono, se comprime para publicarla en una red social o se captura con poca iluminación, los trazos pueden pixelarse y parecer diferentes.

Esto permite separar dos preguntas: ¿el escudo está completo?, a lo que las instituciones responsables responden que sí; y ¿todos sus elementos se distinguen fácilmente?, cuya respuesta puede ser negativa dependiendo del tamaño, la impresión y la forma en que se observe.

¿Quién revisó el diseño?

La JCE presentó el Escudo Nacional y la imagen de Juan Pablo Duarte al Instituto Duartiano y a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias en octubre de 2025.

Ambas instituciones dieron su aprobación tras revisar el apego de las imágenes a la simbología oficial. La figura de Duarte utilizada parte de una fotografía de 1873 cuya autenticidad fue certificada por el Archivo General de la Nación. El proceso también contó con la asesoría y vectorización del historiador y numismático Miguel Estrella.

¿Cuáles elementos patrióticos aparecen en la nueva cédula?

El diseño no se limita al Escudo Nacional. La JCE incorporó varios elementos relacionados con la historia, la cultura y el medioambiente de la República Dominicana.

Entre ellos figuran:

El Escudo Nacional .

. La imagen de Juan Pablo Duarte .

. El Monumento a los Héroes de la Restauración , ubicado en Santiago .

, ubicado en . La güira .

. La tambora .

. La cigua palmera, ave nacional.

La selección busca representar tres dimensiones de la identidad dominicana: los símbolos de la independencia, las expresiones culturales y la biodiversidad del país.

¿El fondo de la cédula es la Bandera Nacional?

No exactamente.

La JCE explica que el fondo de la Cédula de Identidad y Electoral no reproduce formalmente la Bandera Nacional. Se trata de un tramado con formas de olas y estructuras semejantes a una colmena, combinado con colores que simulan los tonos patrios sobre un fondo blanco.