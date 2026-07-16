La JCE afirma que nueva cédula marcha según cronograma pese a cambios

Oficialía de La Romana, donde se entregó la cédula número dos millones. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Central Electoral (JCE) ha ido cambiando sobre la marcha las condiciones para la emisión de la nueva cédula de identidad. La modificación más relevante ha sido eliminar en casi todo el territorio el requisito de esperar el mes de cumpleaños, una restricción que ya había sido levantada para los mayores de 70 años.

El servicio nocturno de cedulación, que inicialmente sería de acceso libre, comenzó a requerir cita previa, igual que muchos centros que al principio operaban sin ese requisito. Al mismo tiempo, este servicio 24 horas adelantó su horario de apertura de las 11:00 a las 9:00 de la noche.

El resultado de estos ajustes ha sido la renovación de la cédula para 2 millones de personas durante los primeros tres meses del proceso. Diario Libre consultó a la JCE para determinar si ese ritmo respondía al cronograma previsto o a una asistencia menor de la esperada.

La institución indicó que, adicionalmente, ha capturado los datos biométricos de otras 238,800 personas, cuyas cédulas se entregan de forma progresiva. Con esas incorporaciones, el total de documentos producidos asciende a 2,238,800, una cifra que supera la meta prevista para este período, según informó a Diario Libre.

La entidad explicó que pudo eliminar la restricción del mes de cumpleaños gracias a la ampliación de la capacidad de atención en los centros de cedulación y mediante unidades móviles.

También aseguró que la producción se mantiene dentro de los niveles esperados y que "el pleno está considerando mayores facilidades, incorporando operativos móviles en las localidades más apartadas".

¿Cumplirán la meta?

El promedio durante los primeros tres meses equivale a 746,266 cédulas mensuales, incluyendo las correspondientes a las personas cuyos datos fueron capturados y cuyos documentos serán entregados de forma progresiva.

Ese ritmo es superior al promedio mensual de 718,750 cédulas que, de acuerdo con la JCE, contempla el proceso. La institución precisó que "el número varía según la cantidad de personas que cumplen años".

Si la tendencia se mantiene, el proceso alcanzaría cerca de 9 millones de cédulas cuando concluya la etapa en territorio dominicano, el 31 de marzo de 2027.

También vale señalar que, cuando el proceso se abrió al público el 12 de abril, ya se habían producido 3,481 cédulas para personalidades de distintos ámbitos, comenzando por el presidente Luis Abinader.

El suministro de tarjetas

Según el cronograma del contrato firmado con el consorcio Emdoc, proveedor de las tarjetas de policarbonato, a estas alturas ya debieron haberse entregado 4 millones de plásticos a la JCE.

El calendario establecía el suministro de 300,000 tarjetas a las 22 semanas de la firma del contrato; 500,000 a las 26 semanas; 1.2 millones a las 30; otro millón a las 34 y un millón adicional a las 38 semanas.

En conjunto, esas entregas suman 4 millones de tarjetas, casi el doble de las utilizadas hasta el momento.

A partir de ahora, el consorcio deberá entregar un millón de tarjetas cada cuatro semanas hasta completar 8 millones a las 54 semanas del contrato, plazo que se cumple el 16 de octubre de 2026.

No obstante, el contrato permite que la JCE y el proveedor modifiquen las fechas o las cantidades de entrega en función de las necesidades de almacenamiento o del ritmo de consumo de las tarjetas.

Transcurridos los primeros 12 meses comenzará la fase de operación y mantenimiento, que tendrá una duración inicial de dos años, renovable hasta completar diez, durante la cual la JCE podrá requerir hasta un millón de tarjetas por año.