La JCE apelará fallo por servicios no contratados a empresa en Estados Unidos

La Junta Central Electoral (JCE) informó este jueves que apelará por las vías judiciales nacionales e internacionales una sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York que ordena el pago a la empresa Latin Events LLC por servicios que, según el órgano electoral, nunca fueron contratados ni autorizados.

La institución afirmó que no existe evidencia de que el Pleno o su presidente aprobaran la contratación de los servicios reclamados por la empresa, por lo que instruyó a su equipo legal a agotar todos los recursos necesarios para proteger los intereses y la imagen de la entidad.

El pronunciamiento se produce luego de que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogiera, el pasado 29 de junio de 2026, una solicitud de homologación de la sentencia extranjera presentada por Latin Events LLC.

Reconoce pago de US$230,000

La JCE explicó que sí contrató con la empresa algunos servicios de publicidad y logística, los cuales fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria SWIFT realizada el 21 de mayo de 2024, por un monto de US$230,000.

Sin embargo, sostuvo que posteriormente la compañía remitió nuevas facturas por servicios que la institución asegura no haber solicitado.

Entre esos cargos figura una factura por US$600,000, más US$53,250 correspondientes al impuesto sobre las ventas, por la impresión de 15,000 boletos para la serie de béisbol Titanes del Caribe, celebrada entre el 10 y el 12 de noviembre de 2023 en el Citi Field de Queens, Nueva York, entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey.

Cuestiona notificación

La Junta también alegó que nunca fue válidamente notificada del proceso judicial en su sede en República Dominicana, por lo que afirma que no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Según explicó, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones realizadas a consulados dominicanos en el exterior no sustituyen la notificación oficial a una institución pública dentro del territorio nacional.

La JCE reiteró que acudirá a todas las instancias judiciales disponibles para demostrar que no asumió la obligación reclamada por Latin Events y aseguró que actuará en defensa del uso adecuado de los recursos públicos.