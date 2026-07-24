Diario Libre solicita a la JCE información sobre gastos en el exterior de sus magistrados

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) durante la presentación del Calendario Electoral de Actividades Administrativas y Plazos Legales 2028, el 25 de febrero del 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Diario Libre solicitó este viernes a la Junta Central Electoral (JCE), a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), información detallada sobre las dietas y los viajes al exterior realizados por los miembros titulares y suplentes del pleno de ese organismo durante el 2025 y lo que va del 2026.

La solicitud, registrada con el número SIP-2C1C910D, requiere un reporte con la cantidad de dietas pagadas a cada magistrado y suplente, especificando el monto recibido, así como la fecha, el destino, la duración y el motivo de cada viaje.

Asimismo, el periódico solicitó copia de los boletos aéreos utilizados por esos funcionarios, en los que pueda apreciarse el costo y la categoría del pasaje. En caso de que la JCE no disponga de esos documentos, pidió un reporte con el costo de cada boleto y la clase en la que se realizó el viaje.

La petición fue realizada al amparo de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04), cuyo artículo 8 establece que las instituciones públicas deben responder las solicitudes de información en un plazo máximo de 15 días hábiles.

De manera excepcional, ese período puede prorrogarse por otros 10 días hábiles cuando existan circunstancias que dificulten reunir la información requerida, siempre que la entidad lo comunique y justifique antes del vencimiento del plazo original.

Con el interés de procurar la transparencia de las instituciones del Estado, Diario Libre dará seguimiento al cumplimiento de los plazos establecidos en la ley y a cualquier prórroga que, de manera excepcional, pudiera solicitar la Junta Central Electoral.